"Island in The Sun" es una de las canciones más populares de Weezer.

La banda de rock estadounidense Weezer se presentará en Lima por primera vez el próximo 22 de setiembre en el Jockey Club, confirmó a RPP Noticias la productora del evento, One Entertainment. El grupo conformado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner incluirá al Perú en la primera gira sudamericana desde su fundación en 1994.

Weezer viene a Lima como parte del tour de promoción de su nuevo disco de estudio "Weezer (The Black Album)", el número 13 de su carrera.

La productora también publicó los precios de las entradas para este concierto, así como las fechas y la tiquetera en la que saldrán a la venta.

Weezer llegará a Lima por primera vez en el 2019.

Las entradas estarán a la venta desde la medianoche del miércoles 29 de mayo en Joinnus. Los precios son los siguientes:

Etapa 1 (hasta el 3 de julio o agotar stock disponible)

VIP: S/. 275

Preferencial: S/. 165

Tribuna numerada: S/. 190

CLÁSICOS DEL ROCK ALTERNATIVO

No faltarán canciones como “Buddy Holly”, “Beverly Hills”, “Island In The Sun”, “Dope Nose’”, “Say It Ain’t So”, “Go Away” o “Hash Pipe”, que atraviesan la memoria musical de varias generaciones, llenas de reconocibles melodías y coros adictivos que siguen marcando la pauta musical desde 1994.

Asimismo, este año el grupo lanzó "Weezer (Teal Album)", un disco en el que versionan canciones de reconocidas bandas como Toto ("Africa"), "Take on Me" (A-ha), Electric Light Orchestra ("Mr. Blue Sky"), entre otras.