El Festival Internacional de Vinilos será este 9 y 10 de julio en el Puericultorio Pérez Araníbar de Magdalena. | Fuente: Difusión

Tras el éxito de su edición pasada, el Festival Internacional del Vinilo (FIV) tendrá un volumen II y esta vez con el doble de tiendas de venta de vinilos, con 30 stands que ofrecerán las mejores alternativas en música para todo el público asistente.

Este 2022, con el objetivo de descentralizar y ampliar la cultura, el Festival le da espacio a bandas y tiendas de provincias como Cusco, Arequipa, Cajamarca y Ayacucho, las cuales mostrarán sus novedosas propuestas en esta experiencia que agrupa por primera vez a más de 8 mil discos de vinilo propiciados por cada una de las marcas participantes.

Para complementar el entorno musical, la segunda edición de FIV contará también con expositores que traerán opciones en formato de CDs, además de tiendas de ropa, muebles para vinilos y artículos de audio como tornamesas y parlantes.

“Para nosotros el Festival Internacional del Vinilo es la fiesta del vinilo en donde invitamos a todo el público interesado por la música y el arte a disfrutar de las mejores bandas y propuestas de cada uno de los stands que forman parte del evento. Dada la acogida obtenida en nuestra edición anterior, el Festival migra al Puericultorio Pérez Araníbar, un lugar más amplio en donde se realizan muchos de los principales eventos del país. Este año queremos también darle visibilidad a tiendas y bandas que vienen de provincia apuntando a realizar unas próximas ediciones en espacios fuera de Lima, esto último con el objetivo de seguir llevando cultura a cada parte posible del Perú”, indicó Manuel Ruiz Mc Millan, representante de Psycho Producciones, empresa productora del evento.

La nueva edición del Festival Internacional del Vinilo tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de julio en el Puericultorio Pérez Araníbar de Magdalena. | Fuente: Difusión

Marcas y bandas presentes en el Festival Internacional del Vinilo II

Algunas de las marcas que estarán presentes entre tiendas de vinilos y otras son Discos Eternos, Lp Records (Argentina), Vinilos.pe, Kat Records, Tercer Ojo, Muki Records, The Noise Music Store, Lazy It Is Discos, Amstel, Radio Oxígeno, Quarto Elemento, Food Rockers, Aperol Spritz, 4 Gallos.

Respecto a las bandas con presentaciones en vivo, el Festival contará con la participación de Frágil, Turbopótamos, JAS, Autobús y Cementerio Club que, junto a más artistas, le darán vida a ambas fechas.

Entradas para el FIV segunda edición

Las entradas para FIV Lima en su segunda edición ya están a la venta por Joinnus.com a 20 soles en preventa. Este Festival representa el plan perfecto entre amigos o familia que busquen un espacio de relajo en torno a lo cultural, no únicamente coleccionistas sino para todos los interesados por este formato que si bien nace hace más de 70 años, hoy viene cobrando impacto también en un público juvenil quienes compran los albumes de sus artistas contemporáneos favoritos para tener la mejor calidad de audio a través del tornamesa.

Cabe destacar que algunos de los últimos artistas más vendidos a nivel local en formato de vinilo han sido Bad Bunny, Rosalía, Red Hot Chili Peppers, Harry Styles y David Bowie, lo que denota también la participación de los más jóvenes como los centennials, quienes cada vez indagan en la experiencia que deja este formato análogo demandando la oferta de cantantes actuales.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).