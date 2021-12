Daniela Darcourt, Armonía 10, Libido y más artistas forman parte del cartel del Festival Reactívate. | Fuente: Composición

Para contrarrestar los efectos de la crisis producida por la pandemia, el Festival Reactívate, que reúne a diversos artistas nacionales en un solo espectáculo, llega a su quinta edición con Daniela Darcourt, Libido, Armonía 10, Chabelos y más artistas como parte de su cartel.

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de diciembre en el Arena Perú, ubicado al lado del Jockey Plaza en el distrito de Surco. Un total de 21 artistas son los convocados a este evento cuya preventa de entradas arrancó este 30 de noviembre en Teleticket.

Salsa y cumbia se mezclarán con el pop rock, el punk y los sonidos alternativos, lo que es ya una marca registrada del Festival Reactívate. Para esta ocasión el cartel es encabezado por la reunión de Chabelos, la popular banda nacional, que vuelve a escena tras la lamentable desaparición de su bajista Kenneth Quiroz.

Festival Reactívate y todos los artistas invitados

Otros artistas que estarán presentes en el Festival Reactívate son Armonía 10 (conocidos como "La universidad de la cumbia"); Raúl Romero con las clásicas de Nosequien y Nosecuanto; y Daniela Darcourt, quien cierra uno de los mejores años de su carrera.

También participarán Deyvis Orosco, Amén, Hermanos Yaipén, Libido, Tony Rosado, Río, Marisol y La Magia del Norte y Pedro Suárez- Vértiz (La Banda), con sus clásicos en solitario y con Arena Hash.

El cartel se complementa con Son Tentación, Daniel F, Amy Gutiérrez, Tourista, You Salsa, Mauricio Mesones con las clásicas de la cumbia amazónica y los temas de su debut como solista, Olaya Sound System, Barrio Calavera y La Nueva Invasión.

El dato

Concierto: Festival Reactívate

Fecha y lugar: 18 de diciembre en Arena Perú

Entradas en preventa:

- Box Vip Preventa (8 personas): S/ 880

- Box General Preventa (8 personas): S/ 600

- Box Tribuna Preventa (4 personas): S/ 240

Precios unitarios:

- Vip: S/ 110

- General: S/ 75

- Tribuna: S/ 60

