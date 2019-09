¡Agua Marina rompió el récord! La orquesta tocó seis horas ininterrumpidas en show por su 43 aniversario | Fuente: Facebook

La orquesta de cumbia peruana Agua Marina celebró su 43 aniversario en Independencia y superó batir un récord en la historia de la cumbia: cantar más de seis horas ininterrumpidas. El concierto inició a las 9 p.m. y finalizó pasadas las 3 a.m. La agrupación agradeció el apoyo de su público y prometió regresar pronto para un concierto similar.

Antes del concierto, Pepe Quiroga, director de la orquesta comentó que “este concierto será histórico para nosotros, es la primera vez que vamos a tocar seis horas en un escenario, pero será algo inolvidable. Queríamos hacer algo diferente y vamos a hacer un recorrido musical de todos nuestros temas”, en declaraciones al diario Correo.

Quiroga asegura que "el amor de familia" es uno de los secretos para que esta continúe. “Podemos tener diferencias entre hermanos, pero para nosotros la unión de familia siempre será lo primordial; por eso seguimos adelante con la orquesta porque fue nuestro sueño desde que éramos jóvenes y nunca imaginamos tener tanto cariño de la gente”, explicó el director musical de la orquesta conformada por los hermanos Quiroga Querevalú.

LA CUMBIA EN EL VIVO X EL ROCK

La edición número 11 del evento musical estará marcada por su apertura a los géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así a la descentralización. Esta vez, habrá un escenario donde solo tocarán agrupaciones venidas desde el interior del país.

El festival también ha decidido abrir su abanico de artistas nacionales al incluir propuestas que fueron ajenas a su cartel en años anteriores, al igual como hacen eventos extranjeros como Lollapalooza, Coachella, entre otros. Así, nombres como Deyvis Orosco, Armonía 10, Hey Hey Camaguey, Wendy Sulca, M2H, entre otros, se presentarán junto a Tourista, We The Lion, Difonía, Amen, Mar de Copas, etc.

Las entradas para asistir a Vivo X el Rock están a la venta a S/. 119 (con el 15% de descuento con tarjetas Interbank) en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.