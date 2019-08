Armonía 10: Los éxitos del grupo piurano que escucharás en el Vivo X el Rock 2019 | Fuente: Armonia 10

El festival Vivo X el Rock anunció el cartel de artistas de su edición número 11, que se realizará el sábado 23 de noviembre en cuatro escenarios repartidos dentro y fuera del Estadio de San Marcos. Armonia 10 es uno de los grupos que será parte del line up del festival. ¿Cuáles podrían ser los temas que la icónica agrupación de cumbia tocará en el festival?

Estos son 10 de sus más exitosos temas que podríamos escuchar durante su participación en 'Vivo X el Rock':

1. SIEMPRE PIERDO EN EL AMOR

Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo se equivocó mi corazón.

Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor.

¡Ay! ¿Por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo.

¡Ay, no puedo más! Cuando amo, a mí me pagan con traición.

2. LÁGRIMAS

Lagrimas de amor en mi alma brotaran de mi corazon.

Sé fui un juguete en tu vida, uno mas de tu coleccion.

Yo sigo pensando, esperando algun dia, de ser tu castigo de mi devocion.

Todo lo que hiciste no tiene sentido, tendras tu castigo y condena mi amor.

3. DIOS MÍO HAS QUE ME ENAMORE

Dios mio has que me enamore, no quiero ya mas aventuras.

No quiero magia con sabores que no me inspiran ternura.

Dios mio has que me enamore, no quiero ya mas pasa tiempos.



Quiero seguro sentimiento, que es eterno los amores.

4. EL CHANCHO DE MI VECINA

Ay hermano, su chanchito, mi vecina Carolina me llamo para comerlo el chancho de su cocina.



Mi vecina que es muy buena, ella me llama calladito:



"Venga aca buen vecinito, hoy no esta mi maridito".

5. TU AMOR ES UNA TRAMPA

El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer,

pero conmigo no estas, como lo estuviste ayer.

Me mentiste dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevo

y ahora solo quedo yo, con mi llanto, por confiado a tu trampa fui a caer.

6. CERVECERO

Cervecero yo soy y mi vida se va acabando

en tragos, en noches y copas de licor.

Desesperado vivo en las cantinas,

bebiendo, sufriendo, llorando por su amor.

Cantinero, llegó el cervecero,

pónganme mis tragos, pónganme mis copas

que quiero beber y beber.

7. ME EMBORRACHO POR TU AMOR

¡Qué dolor me estás causando con tus engaños!



¡Ay amor mío! Quiero olvidarte, pero no puedo,

porque te quiero con toda el alma.

Por eso yo, me emborracho por tu amor.

8. AMOR DE ESTUDIANTE

Ese amor, amor, amor, amor de estudiante...

Ese amor, amor, amor ya no es como antes...

Ese tierno e inmenso amor que vivimos tu y yo...

Asi fue nuestro amor, amor de estudiante...

9. LA PAGARÁS

Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar,

a la mujer que mato mis sentimientos ir a buscar...

tu no debistes jugar, con mi tonto corazon,

lo que has echo con mi amor, spero pronto vas a pagar...

10. HERIDO CORAZÓN

Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes.



Herido corazón, ella se fue para siempre.

Por culpa de tu amor, hoy lloro mi mala suerte.