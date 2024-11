Franz Ferdinand rindió homenaje a la cumbia psicodélica con 'La danza de Los Mirlos' en su concierto en Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franz Ferdinand, la icónica banda escocesa de indie rock, sorprendió a sus fanáticos peruanos al interpretar La danza de Los Mirlos en su reciente concierto en Lima. La canción, un clásico de la cumbia peruana del grupo Los Mirlos, fue recibida con gran entusiasmo y sorpresa por el público, que no esperaba escuchar este tema tan representativo de la cultura musical del país en la guitarra de Alex Kapranos, quien fusionó el tema con su éxito Built It Up.

Este gesto demostró la conexión especial con sus seguidores peruanos, quienes aplaudieron al ritmo de la cumbia amazónica en una noche inolvidable. Este momento especial del concierto también fue ampliamente compartido en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su gratitud y orgullo por ver a una banda internacional tan reconocida rendir homenaje a un clásico de la cumbia amazónica.

La interpretación de La danza de Los Mirlos se convirtió rápidamente en un símbolo de interculturalidad y de cómo la música puede unir diferentes estilos, países y generaciones. Cabe resaltar que no es la primera vez que Franz Ferdinand rinde homenaje a Perú ya que, en su anterior visita (2010), tocaron Se ha muerto mi abuelo, de Juaneco y su Combo.

Franz Ferdinand tocando “La Danza de Los Mirlos” en Perú 2024! 🇵🇪🥳🔥 pic.twitter.com/kOun9Jlmqu — Conciertos Perú (@conciertosperu) November 8, 2024

Alex Kapranos es amante de la chicha y la cumbia psicodélica

En sus visitas a Perú, el líder de la banda escocesa Franz Ferdinand ha visitado el jirón Quilca para comprar discos de chicha y la cumbia psicodélica de distintas agrupaciones como Los Mirlos, Los Sander's de Ñaña, Los Ribereños, Grupo Maravilla y Grupo Celeste.

Alex Kapranos confesó en entrevista con Kandavu que, la primera vez que escuchó chicha, fue por el disco compilatorio The Roots of Chicha: Psychedelic Cumbias From Perú, del sello Barbès Records. "Realmente me encanta, la música es energética y melancólica, colecciono discos".

Alex Kapranos, de Franz Ferdinand, y su visita al Mercado N° 2 de Surquillo

Alex Kapranos vivió una experiencia auténtica y memorable durante su reciente visita a Lima. En un recorrido por el emblemático Mercado N°2 de Surquillo, uno de los centros de gastronomía más destacados de la ciudad, Kapranos se sumergió en los sabores peruanos junto al reconocido chef peruano Rodrigo Fernandini.

Con entusiasmo y curiosidad, el músico probó algunos de los platos más emblemáticos de la cocina local, entre ellos la famosa causa, la papa a la huancaína y el ceviche al que calificó como "increíble". "Esto es espectacular, un sabor maravilloso", se le escucha decir en un video compartido en Instagram por el chef. "Las papas peruanas son increíbles, no son como las de Europa. Perú tiene tantas variedades aquí", mencionó el vocalista.

Este encuentro en el mercado de Surquillo fue un momento de camaradería y aprendizaje cultural. Alex Kapranos aseguró que pasó "una hermosa tarde" en el lugar junto a Fernandini, experto en la fusión de ingredientes tradicionales con técnicas modernas quien lo guió a través de los sabores y técnicas que hacen única a la cocina peruana. "Amo que compartas tu conocimiento y el amor que tienes por la comida peruana. Dos shots de leche de tigre y hago un show de rock and roll buenazo", finalizó.

