The Offspring regresa a Lima: la banda californiana llega en marzo con su gira mundial 'Supercharged'

Con más de 35 años de trayectoria, The Offspring es conocido por mezclar punk rock con humor y sátira, logrando un sonido inconfundible que ha marcado a varias generaciones. El concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

La banda punk californiana The Offspring ha confirmado este lunes su regreso a Lima el próximo marzo de 2025 con una presentación que encenderá aún más nuestro verano. El concierto, parte de su gira mundial Supercharged y auspiciado por Radio Oxígeno, se realizará en Costa 21.

Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn llegarán para promocionar su nuevo álbum, Supercharged, lanzado en octubre de 2024, pero también interpretarán éxitos de siempre como Self Esteem, Come Out and Play, Pretty Fly (for a White Guy) y The Kids Aren't Alright, temas que los consolidaron como íconos del punk rock moderno.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para The Offspring en Lima?

La preventa de entradas para el concierto de The Offspring en Lima arrancará el viernes 8 de noviembre a las 10 a.m. en la web de Teleticket. Habrá un 15% de descuento exclusivo para compras con tarjetas Interbank.

The Offspring: Una leyenda del punk rock californiano

Formada en 1984 en Huntington Beach, California, The Offspring fue originalmente conocida como Manic Subsidal. La banda, que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, fue uno de los pilares en el resurgir del punk en los años 90 junto a Bad Religion, Rancid y NOFX, llevando el género desde el underground hasta el mainstream global.

Smash (1994), uno de sus discos más emblemáticos, rompió récords al convertirse en el álbum más vendido de la historia bajo un sello independiente, con más de 17 millones de copias. Tras el éxito del disco, el grupo firmó con Columbia Records, lanzando álbumes como Ixnay on the Hombre (1997) y Americana (1998), que incluyó éxitos como Pretty Fly (For a White Guy) y The Kids Aren't Alright.

A pesar de que discos posteriores como Conspiracy of One (2000) y Splinter (2003) no alcanzaron el mismo impacto comercial, fueron aclamados por la crítica y lograron certificaciones de oro y platino. En 2008, Rise and Fall, Rage and Grace marcó su regreso con el éxito You’re Gonna Go Far, Kid, que dominó las listas de rock de Billboard por once semanas.

