Los Mirlos, los reyes de cumbia psicodélica: la danza de una leyenda musical amazónica

Jorge Rodríguez, fundador de Los Mirlos, destaca la influencia de Los Mirlos e invitó al público a conocer más sobre su historia en los cines. | Fuente: RPP

En 1973, Jorge Rodríguez Grández tomó la decisión de formar su banda de música amazónica y la nombró Los Mirlos en honor a un bello pájaro de color negro que habita y se domestica en nuestra Amazonía, que aprende a repetir los sonidos e inclusive la voz humana. Han pasado 50 años y las raíces musicales de su natal Moyobamba han conquistado escenarios nacionales e internacionales.

La contribución más distintiva del grupo a la industria es su participación en la creación y popularización de la "cumbia amazónica". Este subgénero incorpora elementos de la rica tradición musical de la Amazonía peruana, fusionando ritmos tropicales con la cumbia tradicional.

Canciones emblemáticas como Sonido Amazónico se han convertido en clásicos atemporales, no solo en Perú sino también a nivel internacional. Al igual que La danza de Los Mirlos, también conocida como La cumbia de los pájaros, es uno de los temas más importantes de la agrupación y, por ello, el documental que narra su historia lleva su nombre.

“El estilo y la originalidad hace que sigamos en la brega y ya vamos por la cuarta generación que está siguiendo a Los Mirlos”, dijo Jorge Rodríguez a entrevista con RPP. “Seguro tus padres y tus abuelos nos han escuchado”, apunta.

Y sí, mi papá vivió tres años en la selva y cuando se instaló en Lima, en su carro ponía los discos de Los Mirlos y coreaba Qué linda es mi selva verde, bendita tierra gigante, hermosa tierra de amor.... Como nos llevaba el colegio, cantábamos juntos todo el camino. Buenos recuerdos.

Originarios de Moyobamba, en la región de San Martín, Perú, el grupo fue fundado por Jorge Rodríguez Grández, conocido como "Coco", y "Chambo" Rodríguez.

De generación en generación

Jorge Rodríguez Grández es el autor, compositor e intérprete de los temas de la agrupación. Es en su ciudad natal donde comienza a interpretar sus primeras composiciones utilizando la guitarra eléctrica y el acordeón en compañía de su hermano menor Carlos. En 1973, ya en Lima, junto con sus hermanos Segundo, Carlos y su primo Wagner, decidieron unirse para demostrar su arte a todo el mundo, lanzando canciones inéditas en ritmos tropicales siguiendo el ejemplo de su padre, don Gustavo Rodríguez Sandoval.

Siendo jóvenes, solteros y estudiantes, deciden usar como arma de conquista la música, en viva demostración de inquietud, trayendo el mensaje musical de la selva peruana a Lima con su primer acetato en 45 RPM que incluía los temas El Aguaje y La danza de Los Mirlos grabado en la desaparecida disquera Infopesa. Así sucesivamente fueron grabando un LP por año, con temas como Tírense con la escoba, Eres mentirosa, Hermosa flor, Amor, tierno amor, El poder verde, La danza del petrolero, entre otras.

Ahora, con Jorge Luis, hijo mayor de Jorge Rodríguez, Los Mirlos ingresó a su cuarta generación. “Estoy muy contento y feliz de que mi hijo me apoye”, nos cuenta el fundador. Jorge Luis es el director del grupo, por lo que su papá no puede estar más feliz que la música de la selva continúa aún después de él: “Todos mis hijos tienen ese talento, sino que él, como el mayor, me acompaña en la guitarra y teclados, es el director musical. Ya son 22 años que está conmigo”. “Lo presentaré al mundo cómodo el sucesor, yo tampoco quiero que se pierda esto, no quiero que se termine así yo dé un paso al costado”, comentó pensando en el futuro de la banda.

Su música continúa siendo popular en la escena de la música tropical y la cumbia, y la banda sigue siendo respetada por su contribución a la diversidad y riqueza de la música peruana. A pesar de que tuvo su boom en Argentina y México, Jorge Luis, hijo del fundador, también recorrió el mundo ya que el grupo amazónico llegó hasta Europa y Estados Unidos.

Pero todos sus hijos están involucrados de alguno u otra manera en Los Mirlos. Mónica es cantante y contadora pública, por lo que se encarga de tener todo en orden en la empresa. Javier es el mánager y, desde hace 10 años, coordina las fechas, está pendiente de las giras. Además, sus nietos ya están agarrándole el gusto ya que, en los ensayos, hacen sonar las maracas.

La danza de Los Mirlos

Las experiencias, el recorrido y la historia musical de Los Mirlos está plasmada en un documental dirigido por Álvaro Luque. El documentalista conversó con Jorge Rodríguez, le propuso la idea y sin pensarlo dos veces, dijo que sí.

“Él nos acompañó a nuestras giras por Alemania, Holanda, Bélgica, España, Portugal y más. Tenía tanto material que no sabía por dónde empezar”, dijo entre risas. Sin embargo, no solo fue Luque quien trabajó en el proyecto, el mismo Jorge le mostró los videos que tenía cuando recién se formó Los Mirlos y quedó fascinado.

Mostrando ante la cámara todo su archivo, nos reveló que, de no ser artista, hubiera sido cineasta. “Aquí tengo mi proyector y mis cintas de rodaje, el rollo Super-8”, dijo orgulloso. Todo este material sirvió para enriquecer el documental La danza de Los Mirlos que se estrenará este jueves 29 de febrero en todos los cines nacionales. “También tengo notas de prensa desde el año 1973, imagínate”, nos contaba mientas nos hacía un recorrido por su “museo”.

La danza de Los Mirlos no solo es una historia sobre una banda, sino también una exploración profunda de la música tropical y popular de todo un continente. Desde las disputas entre integrantes hasta las excéntricas aventuras y la idolatría de todo un pueblo por lo que captura la esencia misma de la cumbia amazónica.

Su legado se extiende más allá de sus éxitos en las décadas de 1970 y 1980. Su influencia en la música latinoamericana es evidente, y Los Mirlos perduran como una referencia clave en la historia de la cumbia. "Los Mirlos es mi legado y así será para toda la vida".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis