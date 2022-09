La banda Interpol anuncia concierto en Lima | Fuente: Instagram / Interpol | Fotógrafo: Ebru Yildiz

La banda estadounidense Interpol regresa a Lima para ofrecer un concierto especial como parte del lanzamiento de su nuevo disco The Other Side of Make-Believe; será un repaso por sus 20 años de trayectoria. La cita será el 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La agrupación surge en Nueva York en medio de un ambiente nostálgico por un sonido rockero propio de los años 90.

El grupo fue sellado por Matador Records el 2002 y lanzan Turn On The Bright Lights, el disco que les valió el reconocimiento de la industria musical en el mundo. Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino se reencuentran con su público peruano luego de tres años, cuando dieron un concierto inolvidable. En aquella ocasión, el baterista de Interpol lanzó una frase memorable : "Ustedes son el mejor público que hemos tenido nunca, en 20 años".



Nuevo disco

Interpol acaba de lanzar su nuevo material discográfico The Other Side of Make-Belive, que comenzó de forma remota el 2020. El álbum fue terminado en Inglaterra con los productores Alan Moulder y Flood (Mark Ellis), cuyos créditos en conjunto incluyen a U2, Depeche Mode, Smashing Pumpkins y Nine Inch Nails.





Precio de entradas y zonas

Las entradas estarán disponibles vía Teleticket con preventa para clientes Interbank el 5 y 6 de septiembre; mientras que la venta general será el 7 de septiembre, habrá 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Zona A: s/270



Zona B: s/140

Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

