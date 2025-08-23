Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

‘Ya Toca Fest’ en Lima: evento abre canales de escucha para que jóvenes se expresen mediante la música

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Arena 1.
El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Arena 1. | Fuente: Instagram (@yatoca.pe)
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El festival busca escuchar las demandas y aspiraciones de los jóvenes peruanos, quienes constituyen una parte significativa del electorado del país.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La escritora y educadora Daniela Rotalde del Río anunció el ‘Ya Toca Fest’, un evento que busca abrir canales de escucha para que los jóvenes puedan expresarse mediante la música.

“Sabíamos que no todos los jóvenes van a ir a algo que se llama Cabildo. Entonces, decidimos que deberíamos tener canales de escucha en espacios donde ellos se reúnen naturalmente y donde se expresan naturalmente. Y eso, por ejemplo, sucede con la música. Entonces, hemos creado el 'Ya Toca Fest', el primer festival ocurrió en Cajamarca, el segundo va a ocurrir en Lima”, dijo en Enfoque de los Sábados Rotalde.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Arena 1, en el distrito limeño de San Miguel. La iniciativa cuenta también con la colaboración de las radios musicales Grupo RPP: La Zona, Studio 92 y Corazón.

El festival busca escuchar las demandas y aspiraciones de los jóvenes peruanos, quienes constituyen una parte significativa del electorado del país.

"Cualquiera que tenga espíritu joven es bienvenido”, señaló la escritora, subrayando que el evento está abierto a personas de todas las edades.

La escritora y educadora Daniela Rotalde del Río anunció el ‘Ya Toca Fest’.
La escritora y educadora Daniela Rotalde del Río anunció el ‘Ya Toca Fest’. | Fuente: RPP

Te recomendamos

Informes RPP

Actividades por las fiestas de Cusco

Las calles de Cusco se llenan de música, color y tradición durante el mes jubilar, que incluye cerca de 300 actividades culturales y artísticas. Los desfiles de danzas tradicionales protagonizados por cusqueños y cusqueñistas recorren la ciudad en honor al legado incaico, así como la ceremonia ancestral del Inti Raymi el 24 de junio.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
‘Ya Toca Fest’

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA