‘Ya Toca Fest’ en Lima: evento abre canales de escucha para que jóvenes se expresen mediante la música

El festival busca escuchar las demandas y aspiraciones de los jóvenes peruanos, quienes constituyen una parte significativa del electorado del país.

La escritora y educadora Daniela Rotalde del Río anunció el ‘Ya Toca Fest’, un evento que busca abrir canales de escucha para que los jóvenes puedan expresarse mediante la música.

“Sabíamos que no todos los jóvenes van a ir a algo que se llama Cabildo. Entonces, decidimos que deberíamos tener canales de escucha en espacios donde ellos se reúnen naturalmente y donde se expresan naturalmente. Y eso, por ejemplo, sucede con la música. Entonces, hemos creado el 'Ya Toca Fest', el primer festival ocurrió en Cajamarca, el segundo va a ocurrir en Lima”, dijo en Enfoque de los Sábados Rotalde.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Arena 1, en el distrito limeño de San Miguel. La iniciativa cuenta también con la colaboración de las radios musicales Grupo RPP: La Zona, Studio 92 y Corazón.

"Cualquiera que tenga espíritu joven es bienvenido”, señaló la escritora, subrayando que el evento está abierto a personas de todas las edades.

La escritora y educadora Daniela Rotalde del Río anunció el ‘Ya Toca Fest’. | Fuente: RPP