“La obsesión por los teléfonos se ha descontrolado”: Iron Maiden pide a sus fans no grabar en exceso los conciertos de su nueva gira

A una semana del inicio de la gira mundial Run For Your Lives, con la que Iron Maiden celebrará sus 50 años de fundación; la legendaria banda británica hizo un llamado a sus fanáticos, para que eviten utilizar “excesivamente” sus celulares durante los conciertos del nuevo tour.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación consideró que el uso excesivo de los móviles no solo es una falta de respeto para la banda sino para los demás asistentes al concierto, que no pueden disfrutar del espectáculo por tener a cientos de celulares en el aire bloqueando la visibilidad.

“Queremos que los fans disfruten de los conciertos en persona, en lugar de en sus pequeñas pantallas. El uso excesivo de teléfonos hoy en día reduce la diversión, sobre todo para la banda, que está en el escenario mirando las filas de teléfonos, pero también para los demás asistentes”, dijo Rod Smallwood, mánager de Iron Maiden.

“Creemos que la pasión y la implicación de nuestros fans en los conciertos los hace especiales, pero la obsesión por los teléfonos se ha descontrolado tanto que se ha convertido en una distracción innecesaria, especialmente para la banda. Espero que los fans lo entiendan y sean sensatos al limitar drásticamente el uso de las cámaras de sus teléfonos por respeto a la banda y a sus compañeros”, añadió.

“Así que, por favor, respeten a la banda, respeten a los demás fans y disfruten al máximo uniéndose a la familia Maiden cantando con todo el corazón, ¡en lugar de sacar el teléfono! No es mucho pedir, ¿verdad?”, concluyó.

La gira Run For Your Lives inicia el próximo martes, 27 de mayo, en Hungría. La banda, de momento, solo tiene fechas confirmadas en Europa, pero posteriormente se anunciarán las fechas en los demás continentes.



Sobre la gira Run For Your Lives

Con la gira Run For Your Lives, Iron Maiden celebrará sus 50 años de fundación. Para este tour, la banda ha prometido un setlist “muy especial”, que abarca sus nueve primeros álbumes de estudio, desde Iron Maiden hasta Fear Of The Dark.

“Maiden desea que todos los asistentes experimenten este espectacular show como lo hicieron cuando muchas de estas canciones se interpretaron en vivo por primera vez en los 80 y, al igual que muchos otros artistas, la banda ahora pide a sus fans que no graben excesivamente los conciertos con sus teléfonos o tabletas”, se lee en el post publicado por la ‘Doncella’.

Como parte de las celebraciones por este medio siglo de vida, Iron Maiden también ha anunciado el lanzamiento de un libro y la publicación de un documental.