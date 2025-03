El Ed Force One, el avión de Iron Maiden, fue desmantelado y los restos se venden como piezas de colección

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Misión cumplida, soldado. El Ed Force One, el avión que utilizó la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden para viajar por el mundo en su gira The Book of Souls World Tour, de 2016, pasó al retiro y fue desmantelado.

Se trata de un Boeing 747-400, de la aerolínea Air Atlanta Icelandic, que era pilotado por el propio Bruce Dickinson, vocalista de ‘La Doncella’.

Sin embargo, los restos del avión pueden ser adquiridos por los fanáticos de Iron Maiden, gracias al trabajo de una compañía especializada en reciclar aeronaves desguazadas.

Se trata de la empresa alemana Aviationtag, que con los restos del fuselaje del Ed Force One ha creado una edición limitada de etiquetas, que pueden ser utilizadas como llaveros o como piezas de colección.

Las etiquetas tienen un tamaño aproximado de 35 x 88 milímetros y su precio de venta al público es de 66,66 euros, clara referencia al ‘Número de la Bestia’ de la Biblia; que inspiró una de las canciones más populares de Iron Maiden.

“El legendario Ed Force One se convirtió en un símbolo volador de la historia del heavy metal. Ahora Aviationtag está reviviendo esta pieza de la historia del rock y la aviación. Fabricada con material aeronáutico TF-AAK auténtico, esta edición limitada es imprescindible para los fans”, resalta la empresa en su página web.



“Nunca habrá otra que ocupe su trono”

En un video publicado por Aviationtag, Bruce Dickinson, quien es un piloto certificado, destacó las cualidades del Boeing 747-400, aeronave que calificó como “la reina de los cielos”.

“Nunca habrá otra que ocupe su trono. La potencia, el ruido de sus cuatro motores, los aterrizajes ligeros como una pluma (no es mi culpa, la culpa es del buen diseño) y su elegancia en el aire colocan al 747 en una categoría única”, manifestó el vocalista.

Iron Maiden comenzó a utilizar el Ed Force One en su gira mundial del 2008, tras lo cual ha habido hasta tres aviones distintos en utilizar esta denominación.