Después de 9 años, Julieta Venegas regresa al Perú para presentar un concierto que realizará este 12 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles en Joinnus a partir de este sábado, 29 de abril, desde las 10:00 a.m.

La vuelta de la artista mexicana será para presentar su última producción musical, titulada Tu historia. Este disco es uno de los más importantes de su carrera, ya que surgió y fue compuesto durante plena pandemia. De esta propuesta se desprenden temas como Mismo Amor, Caminar Sola, En Tu Orilla, Te Encontré y La Nostalgia (lanzado en facebook), que han sido recibidos con mucho éxito y se posicionaron como canciones destacadas y portadas de las principales playlists dentro de plataformas digitales.

"Cuando empecé a escribir las canciones de este disco, simplemente estaba buscando un rincón para desconectar durante unas horas al día. Estábamos apenas al principio de la pandemia y en ese momento la música se puso al centro de mis días, tocando el piano durante varias horas, y poco a poco retomando una escritura que había pausado durante un tiempo. Después de varias semanas de sentarme y empezar a grabar demos, sentía que estaba formándose algo, que quería darle forma y producir un disco”, explica la cantante sobre la gestación de este material.

Al margen de que hará un repaso por este disco, Veltrac Music, productora a cargo de esta experiencia, confirmó que también aprovechará para interpretar sus grandes éxitos. Entre los más importantes están Algo Conmigo, Lento, Algo está Cambiando, Me Voy, Limón y Sal, entre otros. A lo largo de su carrera ha ganado dos Grammy y 10 Grammy Latinos, también dos Billboard Music Award, 7 premios MTV, entre otros reconocimientos.

Julieta Venegas reveló la razón por la que se separó de su exesposo

En 1998, la cantante Julieta Venegas contrajo matrimonio con el vocalista de la banda Los Tres, Álvaro Henríquez. La boda fue celebrada en Estados Unidos y después hubo una fiesta en la tierra natal del músico, en Chile. Dos años después, sin embargo, ambos firmaron el divorcio. ¿Qué ocurrió?

En una reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, la estrella mexicana reveló que la separación era un asunto inminente por un problema en particular: ninguno de los dos quería dejar su país. Fue una cosa "de locos", señaló, porque "él vivió siempre en Chile" y ella "siempre en México".

"Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", indicó Julieta Venegas. Pero hubo un hecho crucial para que la ruptura se consumara: Henríquez conoció a otra mujer durante la grabación del video musical de una canción que le había dedicado a su entonces esposa.

"Él me escribió una canción súper bonita que se llamaba 'No me falles', que es hermosa. En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz", reveló la intérprete de Me voy. "En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro", agregó.

