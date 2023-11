Jungle: el dúo británico que mezcla funk, soul y hip-hop regresa a Lima y promete mucho baile

Cuando suenan las canciones de Jungle, automáticamente, el cuerpo siente la invitación de moverse, dar vueltas y bailar. Eso les pasa a Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, los británicos que comenzaron su amistad cuando tenían nueve años y que ahora comparten un proyecto musical con sonidos propios del funk, jazz y hip hop.

Aunque han confesado no ser bailarines profesionales, los videoclips de sus canciones como Happy Man, Casio y la más reciente Back On 74 ofrecen las coreografías más alucinantes y contagiosas que alguien pueda apreciar. “Siempre queremos que haya escenas de baile y se las dejamos a los profesionales. Nosotros hacemos la música y ellos la danza. Es una buena relación”, comentaba el año pasado Tom McFarland a RPP, antes de ofrecer un concierto por segunda vez en Lima.

Casi serán dos años desde esa visita y el dúo británico se prepara para regresar a la capital, para presentar su cuarto disco de estudio, Volcano, motivo que los lleva de gira por Estados Unidos y Latinoamérica. El show se realizará el próximo 28 de noviembre, en el Centro de Convenciones Arena, en Barranco.

UN MUNDO DE COLABORACIONES

Las canciones de Jungle podrían musicalizar la vida misma: hablan del amor, del desamor, de la libertad y las decisiones que se toman. Su universo musical está marcado por colaboraciones: han aparecido en series de Netflix y HBO como Inventing Anna y And Just Like That… También han colaborado con la DJ y productora peruana Sofía Kourtesis, quien remixeó el tema Good Times, cuyos cuatro minutos y medio de duración están cargados de ritmos tropicales y sonidos de protesta.

En la entrevista que Tom McFarland le concedió a RPP, también comentó el interés que tiene la banda de musicalizar alguna película de Quentin Tarantino. “Los soundtracks de sus películas son geniales. Tú sabes que estás haciendo algo bien si alguien como Tarantino te presta atención”. ¿Qué canción escogerías para una colaboración con el cineasta?, le consultamos, y él se tomó unos segundos para pensar y responder convencido: Happy Man, canción de su segundo disco, porque “se sentiría crudo y al mismo tiempo animado, según la onda del director”.

La banda todavía no cumple el sueño de musicalizar la obra de Tarantino, pero sí la de muchas personas que bailan y cantan sus temas.