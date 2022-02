La colombiana Karol G ofrecerá un gran concierto en Perú como parte de gira "Bichota Tour Reloaded". | Fuente: Twitter

¡Es oficial! La cantante colombiana Karol G llega a Lima para ofrecer un gran concierto que se desarrollará este sábado 4 junio en Arena 1 de la Costa Verde como parte de su gira "Bichota tour Reloaded".

En poco tiempo se ha convertido en una de las más influyentes de la industria musical y de su género gracias al mensaje de empoderamiento que transmite en cada una de sus canciones.

Los fanáticos tendrán la garantía de disfrutar de un show completo, en donde podrán escuchar los hits de Karol G como ‘Bichota’, ‘Culpables’, ‘Secreto’, ‘Tusa’, ‘El Makinon’, ‘Mami’, ‘Ay, Dios Mío!’, entre otras. En su carrera ha realizado 5 giras internacionales. En 2018 ganó un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Gracias a la ‘Tusa’ también conquistó los American Music Awards, Latin American Music Awards, Billboard Latin Music Awards. Además, ha sumado innumerables Premios Juventud.

La cantante colombiana Karol G vendrá a Perú como parte de su gira "Bichota Tour Reloaded" el próximo 4 de junio. | Fuente: Difusión

"Mami", el reciente éxito de Karol G

Becky G y Karol G han decidido aliarse musicalmente para presentar el sencillo titulado 'Mami', la esperada colaboración que apunta a ser uno de los hits más exitosos de la industria en el 2022, teniendo en cuenta que las artistas cuentan con una envidiable legión de seguidores.

"Con un irresistible ritmo bailable y letras pegajosas, la tan esperada colaboración está destinada a convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una 'Mami'", señala un comunicado de prensa sobre la canción.

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Becky G, Karol G y Elena Rose. No es su primer trabajo juntas, ya que ambas colaboraron en una canción de Mau & Ricky ('Mi Mala') en 2018 y desde entonces habían planeado reunirse una vez más.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.