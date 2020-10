Kiss reprograma su show en Lima para el 2021. | Fuente: Difusión

“Kiss”, la banda de rock, tenía programado su concierto en nuestro país para este año. Sin embargo, debido a la coyuntura mundial originada por la pandemia de la COVID-19 y siguiendo con los lineamientos sanitarios dictados por los gobiernos de la región, las fechas de la gira sudamericana “The End Of The Road” se trasladan en su totalidad para el 2021.

Por ese motivo, todos los tickets adquiridos para lo que será el último show en el Perú seguirán siendo válidos para la nueva fecha: martes 12 de octubre en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel.

El próximo año será la última vez que los fans peruanos podrán ver a Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), ya que el grupo ha decidido finalizar su carrera musical después de imponer tendencias musicales, grabar 24 álbumes de estudio y vender más de 100 millones de discos.

Como se recuerda, la fecha inicial del concierto iba a ser el 2 de mayo de este año, pero por la pandemia que comenzó en marzo el rubro del entretenimiento se vio seriamente afectado causando crisis económica y laboral.

Cabe resaltar que después de 47 años de carrera, el grupo anunció su adiós con "The End of the Road", la gira con la que Kiss se despide.

Este es considerado como una de las más fastuosas a nivel de producción que el cuarteto ha presentado. "No es nada parecido a algo que hayamos hecho. ¡Es lo mejor que hemos hecho hasta el momento!", comentó Paul Stanley en un video donde mostró parte del escenario que incluye explosiones, fuegos artificiales, sangre y sorpresas.

