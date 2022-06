La banda Kudai tocará en el "Reactívate 8" junto con más artistas internacionales y nacionales invitados. | Fuente: Difusión

El Festival Reactívate está de regreso. Esta vez con una octava edición que se llevará a cabo el 23 de julio y traerá una parrilla internacional de cinco artistas —encabezada por la banda chilena Kudai—, además de dos cantantes peruanos de gran arrastre popular.

Este evento, cuya oferta se caracteriza por combinar diversos géneros musicales, se realizará en el Arena Perú, donde se levantarán dos escenarios estelares que albergarán, desde el mediodía, a cerca de 21 bandas que tocarán en una maratón de más de 14 horas.

La agrupación Kudai, integrada por Pablo, Bárbara, Tomás y Nicole, es el plato fuerte del Festival Reactívate 8. Ellos vuelven tras años de ausencia para tocar algunos de sus temas más sonados, como "Ya nada queda", "Sin despertar", "Escapar", entre otros, que integraron el disco "Revuelo".

De Angel & Khriz a Trébol Clan

La parrilla internacional del Festival Reactívate 8 también la complementan el dúo boricua Angel & Khriz, quienes recientemente volvieron a la escena con el remix del sencillo "Como olvidar" (con la colaboración de Eix). Así se unen la nueva y vieja escuela del reggaetón.

Desde Colombia, Don Tetto traerá toda la fuerza de su rock en español que incluye la balada grabada a dúo con Daniela Darcourt, denominada "Duele no tenerte"; asimismo, estarán Los 4 de Cuba con su inconfundible estilo del reggaetón y la timba cubana y sus éxitos "Tú de que vas", "Brindemos por ella", "Mi historia entre tus dedos", "Lo que tengo yo" y el más actual "Locos de amor".

Cierra esta parrilla internacional, Trébol Clan, el grupo de reggaetón puertorriqueño que viene promocionando su reciente lanzamiento "Bailoteo" junto al peruano Kale.



Armonía 10, Libido, Olaya Sound System y más artistas nacionales

Por otro lado, en la cartelera nacional, el Festival Reactívate 8 contará por primera vez con la participación de de la revelación de la cumbia, Bryan Arámbulo, además de la agrupación Agua Bella, que trae una renovada delantera.

Forman parte también de este festival de música Armonía 10 y las bandas de rock Amén, Libido y Chabelos. Además, pondrán lo suyo Marisol y la Magia del Norte, Tourista, Mauricio Mesones, Combinación de la Habana, You Salsa, Orquesta Bembé, Olaya Sound System, Pedro Suárez-Vertiz La Banda, We the Lion y el grupo No Recomendable.

Las entradas para el Festival Reactívate estarán disponibles en preventa del 27 de junio al 1 de julio bajo la modalidad de boxes e individuales a través de la plataforma digital de Teleticket.

El dato

Evento: Festival Reactívate 8

Lugar: Arena Perú (Av. Javier Prado Este 4406, Santiago de Surco)

Entradas:

Zona Campo: S/90

Zona Tribuna: S/ 60

Boxes Platinum (10 Personas) : S/ 1400

