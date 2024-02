Luis Miguel en Lima: sus fans acampan en los exteriores del Estadio Nacional [VIDEOS]

Fans de Luis Miguel pasaron la noche en los exteriores del Estadio Nacional. | Fuente: RPP

La fiebre por Luis Miguel en Lima ya comienza a sentirse. Pese a que su primer concierto está programado para este sábado, 24 de febrero, los fanáticos del 'Sol de México' pasaron la noche en los exteriores del Estadio Nacional.

"Desde ayer (viernes 23) desde las siete de la noche estoy formando fila, vine después de mi trabajo. Me siento muy feliz, no solo porque lo voy a escuchar en vivo, también lo vi hace poco en un edificio, fue súper mágico, es el sueño de mi vida, el sueño de cuando era niña y ahora lo voy a hacer posible", declaró una fanática.

Como muestran las imágenes de RPP, seguidores del artista colocaron sillas a lo largo de las primeras cuadras de la avenida Petit Thouars, en el Cercado de Lima. También se puede observar la venta de artículos como polos y gorras que van desde los 25 soles, todos haciendo referencia a la actual gira del cantante, considerado como uno de los artistas musicales más taquilleros del 2024 a nivel mundial, según Forbes.

Las entradas para el primer concierto de Luis Miguel en Lima se agotaron en tiempo récord. Ante la alta demanda, el cantante decidió agregar una segunda presentación el domingo, 25 de febrero.

Artículos que hacen referencia a la gira de Luis Miguel, se venden desde 25 soles en los exteriores del Estadio Nacional. | Fuente: RPP

Puntos de acceso para el concierto de Luis Miguel en Lima

Zona Platinium Izquierda : Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 27

: Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 27 Zona Platinium Derecha : Jr. Saco Oliveros, el ingreso es por la puerta 34

: Jr. Saco Oliveros, el ingreso es por la puerta 34 Zona Tribuna Oriente : Vía Expresa, el ingreso es por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

: Vía Expresa, el ingreso es por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26 Zona Tribuna Occidente : Jr. Manuel Corpancho y el Jr. Saco Oliveros. Las puertas de ingreso son 1, 2, 3, 5 (Palco), 6, 7 y 8.

: Jr. Manuel Corpancho y el Jr. Saco Oliveros. Las puertas de ingreso son 1, 2, 3, 5 (Palco), 6, 7 y 8. Zona VIP : Jr. Manuel Corpancho, el ingreso es por la puerta 9

: Jr. Manuel Corpancho, el ingreso es por la puerta 9 Zona Preferencial : Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 18.

: Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 18. Zona Tribuna Norte: Vía Expresa y la calle José Díaz, el ingreso es por las puertas 12, 15, 16 y 17.

Setlist de Luis Miguel en Lima

Set 1:

1. Será que no me amas

2. Amor, amor, amor

3. Suave

4. Culpable o no

5. Te necesito

6. Hasta que me olvides

Set 2:

7. Dame

8. Por debajo de la mesa / No sé tú

9. Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Set 3:

10. Sonríe (Charlie Chaplin cover) (Dueto con Michael Jackson)

11. Come Fly With Me

12. Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

13. Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

Set 4:

14. La fiesta del mariachi

15. La Bikina

16. La media vuelta



Set 5:

17. No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

18. Te propongo esta noche

19. Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Conciertos Luis Miguel en Lima

