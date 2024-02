Concierto de Luis Miguel, carnavales y más actividades en la agenda cultural para el fin de semana

Conciertos

Luis Miguel

Luis Miguel, es un cantante y productor mexicano. Reconocido por su poderosa voz, es uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo, ha cantado en múltiples géneros y estilos, incluyendo canciones pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. Se le reconoce como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la “explosión latina” en la década de 1990 y siguió siendo el artista con mayores ventas en esa década. El concierto llega gracias a radio Corazón.

Cuándo: sábado 24 y 25 de febrero a las 7 p.m.

Dónde: Estadio Nacional

Men at work

Men At Work es una de las bandas de rock más populares de los 80. La agrupación australiana está conformada por Colin Hay en la voz principal, Jerry Speiser en la batería y Ron Strykert en la guitarra y John Rees en el bajo. El grupo llegará a nuestro país para hacer sonar sus temas más conocidos como Down Inder, It’s a Mistake, Who Cant It Be Now?, Be Good Johnny, Down by the Sea, entre otros sencillos. El concierto llega gracias a radio Oxígeno. Entradas en Teleticket.

Cuándo: domingo 25 de febrero

Dónde: Gran Teatro Nacional

Perú Afroandino Meets The Beatles

un concierto que se mezclan los acentos afroperuanos y andinos, así como con las dinámicas del funk, jazz y rock. En esta travesía musical, fusionarán temas emblemáticos de la mítica banda británica "The Beatles" con ritmos peruanos. Entrada libre.

Cuándo: jueves 22 de febrero a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554)

Criollos Románticos

Un concierto dedicado a la amistad y el amor, en donde María Elena Pacheco en el violín y Ernesto Hermoza en la guitarra, ofrecen un repertorio selecto de canciones que rinden homenaje a este sentimiento. Público en general. Capacidad limitada.

Cuándo: jueves 22 de febrero a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de Los Jardines (Av. Alfredo Mendiola 1200)

Filo Summer Fest 2024

El escenario del sur se vestirá de gala con la presentación de La Charanga Habanera, orquesta estelar de la noche. La agrupación originaria de Cuba prometerá poner a todos a bailar y gozar de la mano de sus más grandes éxitos: ‘Juana Magdalena’, ‘Lola, Lola’, ‘Apiádate de Mí’, ‘La Entrevista’ y muchos más. De igual manera, excitantes géneros como el reggae, reggaetón y la electrónica se harán presente junto estrellas nacionales tales como Tierra Sur, DJ Thomas Young, La Mente, DJ Towa, La Ficción, Zity y Astrokid. Entradas en Joinnus.

Cuándo: sábado 24 de febrero desde el mediodía

Dónde: Club Cafae de Punta Hermosa

Kevin Johansen, su banda The Nada y Liniers

Los tres están de regreso con una gira que los está llevando por varios continentes y ciudades, que los esperan felices para presenciar ese espectáculo único, lleno de canciones, dibujos y mucho humor, un show reconocido por el público y por la crítica, una mezcla original y con mucho arte, que une nuevamente a Kevin Johansen y su histórica banda The Nada, junto al reconocido dibujante Liniers. Arte, música, baile y humor inteligente se vuelven a unir en el escenario para un nuevo tour mundial y con la promesa de una velada inolvidable. Entradas en Teleticket.

Cuándo: 22 de febrero a las 7:00 p.m.

Dónde: Anfiteatro del Parque de la Exposición

El Gran Teatro Nacional anuncia el espectáculo gratuito "Noche de Carnaval – Edición Bicentenario" con la participación estelar del Conjunto Nacional de Folklore José María Arguedas.

Teatro

Noche de Carnaval – Edición Bicentenario

Esta producción creada para rescatar, revalorizar y visibilizar las expresiones culturales practicadas en distintas regiones del país. El programa incluye las danzas nativas, “Carnaval de Acora” (Puno), “Carnaval Shawi” (Loreto) y “Carnaval de Sarhua” (Ayacucho); así como los impresionantes bailes distinguidos como Patrimonio Cultural de la Nación: “Huaylarsh de Carnaval” (Junín) y “Carnaval de San Pablo” (Cusco). Además del ritual de cortejo símbolo del amor juvenil, “Wititi” (Arequipa), declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Cuándo: miércoles 21 de febrero, a las 8:00 p. m

Dónde: Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura

Carnaval: una experiencia vivencial

Una puesta en escena donde un personaje enigmático se topa con el público y juntos explorarán los festejos que se realizan en las distintas zonas del país, explorando sus bailes, tonalidades y diversidad. Ingreso libre. Pet Friendly.

Cuándo: miércoles 28 de febrero a las 7:30 p.m.

Dónde: Cultural Station de Miraflores (Jr. Bellavista 538, Miraflores)

Perú que bacán

Es una puesta en escena de un niño de 7 años se muestra reacio a asistir a la fiesta patronal en el pueblo de su abuelita. Sin embargo, cambia de parecer cuando su mamá le relata la historia que la abuela solía contarle cuando ella era pequeña. Entrada gratuita.

Cuándo: viernes 23 a las 6:00 p.m.y el sábado 24 a las 11:30 a.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554) / Británico de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531)

El viaje de Rutsí

Es un cuento que relata la travesía de un pequeño genio de la selva que anhela convertirse en humano para poder conocer a una niña. Cuando ella enferma, este geniecillo, llamado Rutsí, pide al Padre Río que lo transforme para poder ayudarla.

Cuándo: sábado 24 de febrero a las 11:30 a.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554)

Paraíso Perdido. La tragedia de Lucifer

En Paraíso perdido nos adentraremos en una magistral ópera rock interpretada por Clavel, banda peruana de rock progresivo, fundada y dirigida por Fernando Luque, vocalista de la misma. Junto a ellos se nos presentará la historia de Lucifer, quien, resentido con Dios por no haber recibido el puesto de príncipe del cielo, inicia una rebelión de ángeles con el fin de destronar al Todo Poderoso. Sin embargo, debido a que falla y es condenado a vagar por el infierno, Lucifer decide vengarse con el objetivo de pervertir y corromper a la última creación más sublime de Dios: el ser humano. Entradas en Joinnus.

Cuándo: hasta el miércoles 28 de febrero a las 8:00 p.m.

Dónde: Teatro Británico (Calle Bellavista 527, Miraflores)

Exposiciones

Conversatorio - Nuevas Editoriales Especializadas

En los últimos años, cada vez han surgido más editoriales que apuntan a un nicho, buscando conocer mejor a su público, a sus autores, además de ir especializándose y teniendo más control sobre aspectos logísticos. El impacto de las nuevas tecnologías y formas de comercialización y difusión de un catálogo ha demostrado una sensibilidad con las exigencias de un mercado cada vez más contraído y específico. El ingreso es libre.

Cuándo: martes 27 de febrero a las 7:00 p.m.

Dónde: Vallejo Librería-Café (Av. Camino Real 1119, San Isidro)

Entre el cielo y el infierno

Curada por Juan Peralta, la exposición de la artista peruana Gracia Teruya reúne una selección de pinturas de pequeño y mediano formato elaboradas con acrílico, óleo, plumones y tiza sobre lienzo, papel y MDF. Los cuadros son parte de la producción artística de Teruya comprendida entre los años 2011 y 2024.

Cuándo: del 24 de febrero al 23 de marzo de lunes a sábado de 11 a.m. a 6 p.m.

Dónde: Galería Martín Yépez (av. Nicolás de Piérola 938, Portales de Zela, Plaza San Martín)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis