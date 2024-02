'Hasta que me olvides', 'La incondicional', 'Suave' y otros éxitos de Luis Miguel que sonarán en el Estadio Nacional

Luis Miguel, el ícono de la música latina, continúa demostrando su indiscutible relevancia a los 53 años. El cantante mexicano agotó la preventa para sus dos conciertos programados en Lima, consolidándose así como uno de los artistas musicales más taquilleros del 2024 a nivel mundial, según Forbes.

Tras un período de ausencia de los escenarios, el 'Sol de México' retomó su gira mundial el 3 de agosto del año pasado en la Movistar Arena de Argentina, donde cautivó a sus seguidores con una mezcla de sus clásicos temas, popurrís y animadas interpretaciones.

Considerando el éxito de sus conciertos anteriores, es posible que el cantante incluya un repertorio similar en las dos presentaciones que ofrecerá en el Estadio Nacional.

A continuación, te presentamos una lista de las canciones que Luis Miguel interpretó en sus recientes conciertos como parte de su nueva gira.

Setlist de Luis Miguel en Lima

Set 1:

1. Será que no me amas

2. Amor, amor, amor

3. Suave

4. Culpable o no

5. Te necesito

6. Hasta que me olvides

Set 2:

7. Dame

8. Por debajo de la mesa / No sé tú

9. Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Set 3:

10. Sonríe (Charlie Chaplin cover) (Dueto con Michael Jackson)

11. Come Fly With Me

12. Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

13. Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

Set 4:

14. La fiesta del mariachi

15. La Bikina

16. La media vuelta



Set 5:

17. No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

18. Te propongo esta noche

19. Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Puntos de acceso para el concierto de Luis Miguel en Lima

Zona Platinium Izquierda : Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 27

: Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 27 Zona Platinium Derecha : Jr. Saco Oliveros, el ingreso es por la puerta 34

: Jr. Saco Oliveros, el ingreso es por la puerta 34 Zona Tribuna Oriente : Vía Expresa, el ingreso es por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

: Vía Expresa, el ingreso es por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26 Zona Tribuna Occidente : Jr. Manuel Corpancho y el Jr. Saco Oliveros. Las puertas de ingreso son 1, 2, 3, 5 (Palco), 6, 7 y 8.

: Jr. Manuel Corpancho y el Jr. Saco Oliveros. Las puertas de ingreso son 1, 2, 3, 5 (Palco), 6, 7 y 8. Zona VIP : Jr. Manuel Corpancho, el ingreso es por la puerta 9

: Jr. Manuel Corpancho, el ingreso es por la puerta 9 Zona Preferencial : Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 18.

: Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 18. Zona Tribuna Norte: Vía Expresa y la calle José Díaz, el ingreso es por las puertas 12, 15, 16 y 17.

¿Qué pide Luis Miguel para su concierto en Lima?

Luis Miguel llegó la madrugada del jueves 22 de febrero y pasará el fin de semana en Lima para cumplir con dos conciertos programados el 24 y 25 de febrero en el Estadio Nacional. Durante su visita, ha solicitado 4 SUV blindadas y 6 escoltas en moto para garantizar su seguridad.



En cuanto a su estadía, el cantante se encuentra en un hotel cinco estrellas. En su camarín, ha solicitado doce toallas negras y doce blancas de alta calidad, así como velas de vainilla para crear un ambiente acogedor.



Sumado a ello, en su rider gastronómico se incluyen varios elementos específicos. Entre ellos, agua Fiji, bebidas rehidratantes de coco, y una variedad de frutas orgánicas como uvas verdes, manzanas rojas y cherries.

También se solicitan quesos artesanales, almendras y nueces para disfrutar durante su estancia. Además, se ha pedido té de manzanilla y kión para complementar. No falta el tequila Clase Azul y el whisky Johnny Walker Black Label, tanto para él como para sus invitados.



Cuestión aparte es el requerimiento especial de dos tanques de oxígeno, un paramédico y un otorrinolaringólogo de primera línea. Este último deberá estar provisto de ocho shots de vitamina B12 en caso de que sean solicitados durante la visita de Luis Miguel a Lima.



Finalmente, el Sol de México ha solicitado 36 rosas blancas, las cuales suele entregar a sus fans al final de sus presentaciones como muestra de agradecimiento por su cariño y apoyo.