El DJ Martin Garrix llegará a Lima el sábado 19 de marzo. Conoce la fecha de la preventa de entradas. | Fuente: Twitter

El famoso DJ Martin Garrix llegará a Lima el sábado 19 de marzo para ofrecer un gran concierto. El holandés pisará nuevamente el Perú ya que, como se recuerda, en el 2016, estuvo presente para el Road To Ultra que se realizó en la Explanada de la Costa Verde.

Preventa de entradas para Martin Garrix en Lima



El jueves 17 y viernes 18 de febrero será la pre-venta de entradas por Teleticket para Martin Garrix que se presentará en el Arena Perú del Jockey Club del Perú.

¿Quién es Martin Garrix?

El holandés Martijn Gerard Garritsen es conocido mundialmente como Martin Garrix, un DJ y productor musical que en la actualidad ocupa el puesto número 2 en los mejores djs del mundo y ha sido coronado tres veces consecutivas.

El primer éxito mundial que lo catapultó a la fama fue “Animals” ya que sonó en todas las radios del mundo. Garrix fue uno de los dj más jóvenes en darse a conocer, incluso más joven que Avicii cuando lanzó su primer éxito.

A partir de ello, creo más canciones como “Forbidden voices”, “Don’t look down” junto a Usher y “The Only Way Is Up”, en colaboración con su más grande ídolo, Tiesto. También coprodujo “Waiting for Love” junto a Avicii y realizó “Break through the silence” junto a Matisse & Sadko.

Cabe resaltar que Martin Garrix se ha mantenido como uno de los artistas de la música electrónica más escuchados de las plataformas de streaming a pesar de que no ha lanzando ni un disco o un EP en su carrera.

