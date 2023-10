Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia: “Queremos que Messi siga jugando y ganar el próximo Mundial”

El músico argentino, alias 'el Ruso', regresa a la capital para ofrecer un concierto íntimo en el Gran Teatro Nacional. La cita es el próximo 20 de octubre.

Mateo Sujatovich (1991, Argentina) responde entrevistas por Zoom sentado en el sofá de su casa, en Buenos Aires. Es 18 de septiembre y se encuentra en el mismo lugar que estuvo hace nueve meses, mientras Argentina se enfrentaba a Francia en la final del Mundial Qatar 2022.

Él estaba rodeado de su familia y amigos, vestidos de albicelestes, y alentando al equipo que les dio un partido agónico y la alegría más grande. “Ganó Argentina, nos volvimos locos y salimos a festejar a la calle. Nos fuimos al centro a caminar por la 9 de julio [una de las avenidas más importantes de la ciudad porteña]”, recuerda con emoción el músico, como quien habla de fútbol como otra de sus pasiones. “Queremos que Messi siga jugando. Y, quién sabe, quizás ganar la próxima Copa América o el Mundial”, reafirma su ilusión.

De pequeño, Mateo Sujatovich pensó que se dedicaría a jugar pelota. Sin embargo, de adolescente, su camino lo llevó a dedicarse a la música y recibir sus primeras clases de guitarra. Influyó que su abuela ‘La Pichona’ fue maestra de piano de Charly García y que su papá, Leo Sujatovich, fue tecladista de Spinetta Jade. Siempre estuvo rodeado de arte, pero decidió marcar su propio camino: “Encontré maestros en otro lado y aprendí con gente de mi edad y de las bandas que escuchaba de chico [The Beatles, Charly García, Fito Paez, Jimi Hendrix, por mencionar algunos]”.

El resultado de su arduo trabajo fue su banda Conociendo Rusia de indie rock, que formó en el 2018. Actualmente, cuenta con tres discos de estudio: “Conociendo Rusia” (2018), “Cabildo y Juramento” (2019) y “La dirección” (2021), este último marcado por la pandemia y el motivo que lo trajo a Lima por primera vez en 2022. Ahora el músico argentino alista maletas para iniciar una gira más íntima que lo devolverá a tierras peruanas para un show solista en el Gran Teatro Nacional, el próximo 20 de octubre.

UN ENCUENTRO PARA UNIR CORAZONES

Mateo Sujatovich, alias ‘el Ruso’, se encuentra en un momento de crecimiento y agradecimiento, pues ya tiene entre manos un nuevo disco, fruto de sus nuevas experiencias luego de su gira y sus viajes. “Las canciones que saldrán tendrán que ver con esta nueva vida. Ya tengo temas grabados para comenzar a trabajar”, afirma.

Y es que en sus viajes le pasa de todo y a su público también. En redes sociales circulan infinidad de historias de jóvenes amantes que se conocieron yendo a escucharlo cantar, o amigos que se volvieron inseparables gracias a sus discos. Sujatovich recuerda una en particular: “Hace poco, me encontré con un amigo en el teatro. No lo veía hace mucho y estaba con una chica. Él me dijo: ‘no vas a creer, nosotros nos conocimos en un concierto tuyo’”. “Cada vez me voy encontrando con más gente que se hicieron amigos en mi concierto o que se conocieron y son pareja”, añade.

Esperamos que su recital una a nuevos corazones.