Megadeth confirma su regreso a Perú en el marco de su gira 'Crush the World Tour'

La agrupación de thrash metal Megadeth confirmó su presentación en Perú el próximo 6 de abril de 2024 en la Arena 1 de la Costa Verde, concierto con el que iniciará su gira por Latinoamérica. Esta nueva visita al país se materializa, luego de su presentación en 2010, última oportunidad que los fanáticos tuvieron para disfrutar del impresionante show de la agrupación norteamericana.

De acuerdo con sus redes sociales, la preventa de entradas comienza el 14 de diciembre para los fanáticos que tengan membresía en el sitio web de la banda; mientras que la venta general será a partir del 15 de diciembre.

Este concierto de Megadeth se enmarca en su gira mundial Crush the World Tour, que comenzó el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México, y que ha seguido recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos.

Trayectoria

Liderada por Dave Mustaine (guitarra principal y voz), Megadeth es reconocida por redefinir constantemente el metal, elevándose como una de las agrupaciones más representativas del género.

En su carrera, los pioneros del thrash metal han recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el puesto 1 en el libro Los 100 Mejores Guitarristas de Metal de 2009 para Mustaine, doce nominaciones al Grammy, más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, varios Discos de Platino y es considerado uno de los ‘Cuatro Grandes’ del thrash metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax.

Su última producción The Sick, The Dying... And The Dead!, fue grabada luego del cáncer que afectara a Mustaine, lo que no fue un impedimento para desarrollar este importante proyecto, que actualmente están presentando en todo el mundo.

"En este álbum, combinan riffs frenéticos, solos de guitarra ferozmente intrincados y el espíritu aventurero de sus inicios, en una mezcla que también incluye la pasión y virtuosismo que los caracteriza, junto a la lírica irónica y descarada y al singular gruñido vocal de Mustaine", indica su disquera en un comunicado.

Esta será la tercera vez que Megadeth se presente en Perú, luego de sus conciertos de 2008 y 2010, ambos en la Explanada Sur del Estadio Monumental. Cabe recordar que, en 2013, la banda estadounidense iba a presentarse en nuestro país, como teloneros de los ingleses Black Sabbath; pero este concierto se canceló debido por “razones logísticas”, según informaron los organizadores.