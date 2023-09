Manowar en Lima: dos horas de heavy metal puro y duro [CRÓNICA]

“Cuando el metal está en tu sangre, la edad es solo un número”, dijo Joey DeMaio a RPP Noticias en una entrevista previa al concierto de Manowar en Perú, la primera presentación de la clásica banda metalera en nuestro territorio.

Las palabras de DeMaio, de 69 años, cobraron mayor realce anoche, en la Arena 1 de la Costa Verde; donde la banda estadounidense ofreció una poderosa exhibición de heavy metal, en la que los veteranos músicos mostraron una vitalidad y vigencia envidiables.

Manowar no decepcionó a los asistentes al recital, entre los que destacaban visitantes de provincias y hasta de otros países, como Argentina; que sorpresivamente no fue incluido en el tramo sudamericano de su gira Crushing The Enemies Of Metal.

El concierto demoró en empezar. Sin un telonero para entretener al público, la impaciencia se apoderó de los asistentes. Sin embargo, al promediar las diez de la noche, Manowar salió en escena y todos se olvidaron de sus quejas, para disfrutar un excelente show de casi dos horas de duración.

Todo comenzó con Manowar, tema homónimo de la banda, que sirvió para demostrar que la voz Eric Adams perdura a través del tiempo. El público estuvo muy enganchado, lo que decantó en una gran química con el cuarteto estadounidense.

Siguieron Kings of Metal, Fighting the World y Holy War; tras lo cual llegaron clásicos como Screams of Blood, Immortal, Call to Arms y Heart of Steel. Esta primera parte del concierto cerró con Warriors of the World United, uno de los temas más conocidos de la agrupación y una suerte de himno para la comunidad metalera mundial.



Manowar hizo un repaso de lo mejor de su discografía en Arena 1 de la Costa Verde. | Fuente: RPP

Un homenaje al Perú

Luego, salieron al escenario Joey DeMaio y Michael Angelo Batio para un duelo de bajo y guitarra; que inició con un homenaje al Perú: ambos artistas interpretaron las notas de la hermosa El cóndor pasa..., despertando el júbilo de los asistentes.

Hail and Kill, The Dawn of Battle, King of Kings, The Power y Fight Until We Die remecieron la Arena 1; tras lo cual los artistas salieron del escenario unos minutos.

Joey DeMaio tomó la palabra y se dirigió a los asistentes en un más que aceptable español. El fundador de Manowar agradeció al público peruano, a la comunidad metalera nacional; y promedió que esta no será la primera y única visita de la banda a nuestro país.

El concierto cerró con los clásicos atemporales Battle Hymn, del primer album de Manowar; y Black Wind, Fire and Steel, épico tema, uno de los favoritos de los fanáticos.

Así culminó el concierto de Manowar, que se despidió de nuestro país para continuar en Ecuador su gira por Sudamérica.