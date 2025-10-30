Megadeth se despedirá de sus fans en Perú: la legendaria banda de thrash metal traerá su última gira mundial a Costa 21

Celebran los fanáticos del thrash metal. La mítica banda Megadeth confirmó este jueves una fecha en Perú como parte de su gira mundial This Was Our Life Tour, con la que pondrán fin a más de cuatro décadas de música. El concierto, auspiciado por Radio Oxígeno, se realizará el 23 de abril de 2026 en Costa 21, en San Miguel.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Dave Mustaine, Dirk Verbeuren, James LoMenzo y Teemu Mäntysaari anunciaron que esta será la cuarta —y última— vez que tocan en el país. La agrupación promete un espectáculo de gran escala que repasará sus mayores éxitos, desde Peace Sells hasta Symphony of Destruction.

La historia de Megadeth en Perú

Megadeth llegó por primera vez a Perú en junio de 2008 como parte de la gira United Abominations. Dos años después regresaron con Endgame y, en 2024, sacudieron el Arena 1 con su tour Crush The World.

Ahora regresan con su gira de despedida, “una celebración de nuestra historia, de los años en los que crecimos junto a nuestros fans y de la música que cambió nuestras vidas”, según palabras de Dave Mustaine.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para Megadeth en Lima?

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva a través de Teleticket los días 4 y 5 de noviembre para clientes con tarjetas Interbank, con un 15% de descuento. Desde el 6 de noviembre comenzará la venta general. El recinto ofrecerá diversas zonas y experiencias para disfrutar del espectáculo.

¿Quiénes son Megadeth?

Fundada en 1983 y liderada por Dave Mustaine, Megadeth es una de las “cuatro grandes” bandas del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Con más de 40 millones de discos vendidos, la banda ha dejado huella en la historia del rock, gracias a su velocidad, técnica y letras cargadas de crítica social.

Entre sus discos más emblemáticos se encuentran Rust in Peace (1990) y Countdown to Extinction (1992), mientras que su más reciente trabajo, The Sick, The Dying… and The Dead! (2022), ha sido aclamado por la crítica y los fanáticos.

