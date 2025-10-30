Megadeth en Lima: precios, zonas y cómo comprar entradas en la preventa para su concierto en Costa 21

La legendaria banda liderada por Dave Mustaine regresa para despedirse del público peruano. Conoce todos los detalles: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Teleticket.

¡El rugido del thrash metal vuelve a Lima! La mítica banda Megadeth confirmó este jueves una fecha en Perú como parte de su gira mundial This Was Our Life Tour, con la que se despedirá de los escenarios tras más de cuatro décadas de historia. Las entradas saldrán a la venta muy pronto.

En un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación anunció que esta será la cuarta —y última— vez que tocan en el país. Dave Mustaine y compañía prometen un espectáculo de gran escala que repasará sus himnos más poderosos, desde Peace Sells hasta Symphony of Destruction, además de temas de su más reciente álbum The Sick, The Dying… and The Dead! (2022).

Los gigantes del thrash se despiden

Fundada en 1983 y liderada por Dave Mustaine, Megadeth es considerada una de las “Cuatro Grandes” bandas del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax.

Con más de 40 millones de discos vendidos y una trayectoria marcada por la velocidad, la técnica y las letras cargadas de crítica social, el grupo ha dejado una huella imborrable en la historia del rock.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Megadeth en Lima?

Dave Mustaine, Dirk Verbeuren, James LoMenzo y Teemu Mäntysaari tocarán por última vez en Lima el jueves 23 de abril de 2026, en Costa 21 (San Miguel). El evento —auspiciado por Radio Oxígeno— ya es considerado uno de los conciertos más esperados de 2026 por los fans del metal en la región.

Entradas para ver a Megadeth en Lima

La preventa exclusiva estará disponible los días 4 y 5 de noviembre a través de Teleticket, con un 15% de descuento para clientes con tarjetas Interbank. Desde el 6 de noviembre, se abrirá la venta general. El recinto ofrecerá diferentes zonas y experiencias para disfrutar al máximo del espectáculo.

Zonas y precios oficiales:

Preventa Interbank (4 y 5 de noviembre)

Campo A: S/ 280

Campo B: S/ 130

Precio regular (desde el 6 de noviembre)

Campo A: S/ 330

Campo B: S/ 153

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

