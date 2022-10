Johnny Lozada: "Si existiera Menudo ahora mismo, estaría cantando canciones como las de Bad Bunny"

Ricky Meléndez, Miguel Cancel y Johnny Lozada llegarán al Perú como parte de su gira "Súbete a mi moto". | Fuente: DEA Promotora | Fotógrafo: Omar Cruz

En los años 80, Menudo era algo más que un grupo de moda. Eran un verdadero fenómeno latino. Su primera presentación en Lima, que tuvo lugar en El Amauta, en 1981, convocó a cientos de fans en las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como recordó Miguel Cancel en entrevista con RPP Noticias. "Nosotros aterrizamos y la multitud entró a la pista de aterrizaje", dijo de aquel primer contacto con la 'menudomanía'.

Más de 40 años después, el cantante puertorriqueño ha vuelto en otras oportunidades a nuestra capital. Pero este 29 de octubre lo hará junto con sus compañeros Ricky Meléndez y Johnny Lozada para ofrecer un concierto en la Explanada Olguín de Surco. Un show que forma parte de una gira que lleva por nombre "Súbete a mi moto", en honor a esa canción referente del pop latino que también tituló una serie sobre el grupo, estrenada en la plataforma Prime Video en 2020.

Con éxitos que sonaban a cada rato en las radios, además de un par de películas, el quinteto juvenil fundado por Edgardo Díaz tuvo diferentes etapas en su historia, con una alineación de talentos que iba renovándose a medida que la edad les pasaba factura. Por Menudo desfilaron estrellas como Ricky Martin o René Farrait (hoy jurado en La Voz Senior). Sin embargo, el trío de cantantes que pisará Lima en estos días pertenece a las primeras generaciones de la agrupación, aquellas que formaron parte de los años de esplendor.

Actualmente en su cincuentena, Johnny Lozada y Miguel Cancel se conectaron vía Zoom desde sus hogares en Miami (EE.UU.) para conversar sobre lo que sigue significando para ellos Menudo. También se refirieron a la renovación de su público a lo largo de las décadas y al auge de lo latino en una industria musical en la que, por supuesto, no faltaron las alusiones a Bad Bunny, el icono puertorriqueño de esta época.

Aquellos años de 'Menudomanía'

Han pasado nueve años desde la última vez que Menudo se presentó en Perú. De hecho, nuestro país suele ser un punto obligatorio cuando salen de gira. ¿A qué sitios suelen regresar cada vez que pisan suelo peruano?

Johnny Lozada (JL): Cada vez que vamos a Perú vamos a visitar amistades. Perú es un lugar al que llevamos yendo desde los 13 años y tenemos muy buenas amistades allá. Normalmente, vamos a cantar a Lima.

Miguel Cancel (MC): Johnny dice amistades, y es cierto, porque el público para nosotros significa muchas amistades. Sea el país que sea, el público es parte de esas amistades. Y en Perú, tuve la oportunidad de ir en 2019 a los Juegos Panamericanos con mi hijo, porque él nada para el equipo de Puerto Rico, y pude disfrutar de la maravillosa y única gastronomía de ustedes. Es lo mejor. Y luego pude ir a Machu Picchu, compartir ese rato y llenarme de todas esas energías.

"Súbete a mi moto" es el nombre de su gira y me parece que conecta con el Menudo de los ochenta, ese fenómeno imparable. Pero ya calmadas las aguas, ¿cómo ven a la distancia aquellas épocas del boom?

JL: Divertidísimas. Mucha gente nos pregunta que nosotros vivimos cosas distintas y si no nos hubiera gustado ser normales. Bueno, para mí eso fue lo normal. Es cuestión de cómo miras las cosas. Fue una época maravillosa, yo me divertí, creí que era G.I. Joe mezclado con Superman y Spiderman. Era divertidísimo.

MC: Ahora, ya un poco madurito, tengo algo muy presente en mi mente en Perú. El aeropuerto. Nosotros aterrizamos y la multitud entró a la pista. Y uno jovencito lo disfruta. Cantar es una de mis pasiones y poder tener la oportunidad de cantar alrededor del mundo, bendecido. Pero llegar ahí y ver esa reacción del público que está dentro de la pista de aterrizaje, la multitud rodeando un avión comercial que está repleto de gente que se preguntaba qué estaba sucediendo aquí... Ese público tenía tanto amor, cariño y quería hacértelo saber. Esa es una entre muchas otras cosas, y poder vivirlo, nuevamente, cada vez que hoy en día los cincuentones tenemos la oportunidad de visitar estos países, pues se vuelve como si todo hubiese sucedido ayer.



Los miembros de Menudo ofrecerán un repertorio de clásicos del grupo, como "Claridad", "Y yo no bailo", "Mi banda toca el rock", "Súbete a mi moto", "Cámbiale las pilas", entre otros. | Fuente: Instagram

La serie "Súbete a mi moto" y la "esencia" de Menudo

La serie que salió en Prime Video ayudó a que conozcamos mejor los años dorados de Menudo, pero también episodios difíciles que ensombrecieron al grupo. ¿Cuán involucrados estuvieron con este proyecto?

JL: Yo estuve en el proyecto, fui una de las personas que dio su testimonio. Y qué bueno que se le dio la oportunidad a que los integrantes que estuvieron de acuerdo en hacerlo para expresar sus emociones y lo que sintieron en su vida. Nosotros fuimos 36 [miembros] y cada uno pudimos haber vivido una cosa distinta, no todos vivimos lo mismo según se puede llegar a notar en el documental. Me gusta mucho que lo hayan hecho unos puertorriqueños, que son jóvenes, emprendedores, y en un momento dado quisieron darle al mundo lo que pasó en Menudo, sin una perspectiva burlona o acosadora, sino desde la de los integrantes que vivieron eso. No es lo que dijo la revista tal, sino lo que pasó aquí. Eso le da mucha validez.

Como decías, Menudo ha tenido varios integrantes a lo largo del tiempo, camadas de nuevos talentos. Pero ¿creen que ha conservado una esencia pese a los cambios?

JL: Menudo fue evolucionando con lo que estaba sucediendo. Si existiera Menudo ahora mismo, estarían cantando canciones como las de Bad Bunny. Menudo fue evolucionando con la juventud y la juventud fue cambiando hasta donde estamos ahora. La música la pauta la juventud. Yo como persona de los 80 puedo escuchar lo que me dé la gana. Pero a nivel musical y comercial, hoy en día el mundo ha cambiado muchísimo. Repito: si Menudo siguiera, hoy estaría cantando "saluden a Tití, vamo' a tirarno' un selfie". Esto es generacional. Le echan la culpa a Bad Bunny, pero ¿quién está escuchando esto?

Como veteranos en la industria musical, ¿les sorprendió el auge actual de la música urbana?

JL: La música urbana se ha convertido en el pop de hoy en día. Nosotros tenemos un exponente en Puerto Rico, en este caso Bad Bunny, que es el artista número uno a nivel globo terráqueo. Eso me hace entender que la juventud, una vez más, marca lo que es la tendencia en la música sea como sea. Sea un poco más grosera, sea un poco más romántica.

MC: No puedo comparar una música con la otra. En los 80, todo el género de música era bueno. Era espectacular. Desde lo que era el pop a balada hasta el heavy metal, buenísimo. Y luego se fueron definiendo los géneros. Hemos llegado al momento de la música urbana, pues es número uno. Los consumidores compran y buscan. Y la música también evoluciona, y uno como artista tiene que seguir evolucionando si estás en el mundo de la música, no te puedes quedar solo en este cubículo.

Bueno, la escalada a nivel mundial de Bad Bunny también habla de una escalada de cierta cultura latina. ¿No les parece que Menudo sentó ciertos precedentes? ¿Creen que grupos como el suyo allanaron el camino para el avance de lo latino en el mundo?

JL: Me encantaría pensar que sí, pero siempre he sido una persona humilde y me quedo un poquito más bajito. Sí puedo decir que fuimos pioneros en un momento dado cuando se necesitaba música. Existía música para adultos, para niños, pero no para gente joven. En ese aspecto, le doy crédito al pionero del grupo que decidió cambiar a los integrantes para mantener el frente de la banda juvenil, porque los niños a esa edad crecen muchísimo.

Menudo y sus nuevos públicos

Es indudable que su arrastre se mantiene. Ni bien anunciaron su concierto, sus clubes de fans en Perú se encargaron de recordarnos la vigencia de la menudomanía. Pero ¿ven nuevas generaciones en sus shows?

MC: ¡Sí! Nosotros a veces nos sentamos a hablar, porque son tres generaciones. Están las abuelitas, que en aquel entonces eran las mamás que llevaban a sus hijas o hijos a los conciertos. Luego está la mamá llevando a sus hijos a los conciertos. Y también hay gente de otra generación que nada que ver con nosotros, que también tocan esa puerta de lo que nosotros hacemos.

JL: Creo que a la gente se le olvida que esa música está hecha para la gente joven. Si tu mamá la pone todos los domingos, y tú la escuchas y te atrae, es porque esa música estaba hecha especialmente para ti. En algún momento, a la buena o a la mala, te conviertes en una víctima. La fiesta de los cuarentones, cincuentones, siempre termina con alguna canción de nosotros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.