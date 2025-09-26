Miguel Mateos en Lima: setlist, horarios y recomendaciones para el concierto en el Arena Monumental

El ícono del rock en español regresa para una noche inolvidable donde interpretará sus más grandes éxitos. Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.
La espera terminó. Miguel Mateos, figura central del rock en español, llega este viernes al Arena Monumental con su tour 40 años de Rockas Vivas. A cuatro décadas del disco que marcó un antes y un después en la música latinoamericana, el artista argentino promete un viaje cargado de potencia, nostalgia y emoción.
Sobre el escenario, el músico argentino revivirá clásicos como Tirá para arriba, Obsesión, Cuando seas grande, entre otros himnos que han acompañado a generaciones enteras. Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Miguel Mateos en Lima?
Miguel Mateos, ícono del rock en español, se presentará este viernes 26 de septiembre en el Arena Monumental de Lima. Un día después, el sábado 27, ofrecerá otro concierto en el Teatro Municipal de Bellas Artes de Arequipa.
Fechas del 40 años de Rockas Vivas
3 de julio: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena 5 de julio: Córdoba, Argentina - Quality Arena 11 de julio: Olavarría, Argentina - Teatro Municipal 12, 13 de julio: Mar del Plata, Argentina - Teatro Radio City 25 de julio: San Juan, Argentina - Teatro Bicentenario 26 de julio: Mendoza, Argentina - Arena Maipú Stadium 27 de julio: San Luis, Argentina - Cineteatro San Luis 9 de agosto: Neuquén, Argentina - Parque Central 15 de agosto: Rosario, Argentina - Teatro Broadway 16 de agosto: San Nicolás, Argentina - Club Unión 23 de agosto: Junín, Argentina - Teatro San Carlos 29 de agosto: Corrientes, Argentina - Anfiteatro Cocomarola 30 de agosto: Posadas, Argentina - UMMA 5 de septiembre: Catamarca, Argentina - Cine Teatro Catamarca 6 de septiembre: La Rioja, Argentina - Le Parc
- 26 de septiembre: Lima, Perú - Coliseo Eduardo Dibós
- 27 de septiembre: Arequipa, Perú - Teatro Bellas Artes de la Ciudad de Arequipa
- 1 de octubre: Montevideo, Uruguay - Auditorio Nacional Adela Reta
- 16 de octubre: Salta, Argentina - Teatro Provincial de Salta JCS
- 17 de octubre: Tucumán, Argentina - Teatro Mercedes Sosa
- 18 de octubre: Santiago del Estero, Argentina - Club Olímpico de la Banda
- 23 de octubre: Trelew, Argentina - Gimnasio Municipal 1
- 24 de octubre: Comodoro Rivadavia, Argentina - Teatro María Auxiliadora
- 1 de noviembre: La Plata, Argentina - Teatro Argentino
- 8 de noviembre: Río Cuarto, Argentina - Anfiteatro Parque Sarmiento
- 29 de noviembre: Jujuy, Argentina - Estadio Olímpico de Palpalá
- 6 de diciembre: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
Entradas y precios del concierto de Miguel Mateos en Lima
Miguel Mateos regresa a Perú luego de tres años de su última presentación, en diciembre de 2022. Las entradas están a la venta en Teleticket, a través de Evolution Concerts, y quedan pocas localidades.
Precios de entradas:
- Primera fila: S/ 449
- Platinum: S/ 399
- Platinum lateral: S/ 349
- VIP bajo: S/ 299
- VIP alto: S/ 249
- Preferencial APDAYC: S/ 187
Mapa de ingresos al concierto de Miguel Mateos en Lima
Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso. La organización recomienda llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.
Horarios e ingreso al concierto de Miguel Mateos en Lima
La productora informó que las puertas del Arena Monumental abrirán a las 6 p.m. para un ingreso ordenado. El show está programado para iniciar a las 9 p.m., aunque el horario podría variar por razones técnicas. Se recomienda llegar con anticipación.
Posible setlist de Miguel Mateos en Lima
Aunque puede haber variaciones, este es el repertorio que Miguel Mateos ha interpretado en otras ciudades durante la gira:
- Va por vos, para vos
- Perdiendo el control
- Su, me robaste todo
- Mujer sin ley
- The Power of Love (cover de Huey Lewis and the News)
- Tengo que parar (con un fragmento de She Loves You by the Beatles)
- Un mundo feliz
- Solo una noche más
- Everybody Wants to Rule the World (cover de Tears for Fears)
- Es tan fácil romper un corazón
- Donde arde la ciudad
- Un poco de satisfacción
- Extra, extra
- Un gato en la ciudad
- En la cocina, huevos
- Tirá para arriba
Encore
- Obsesión
- Cuando seas grande
Recomendaciones para el concierto de Miguel Mateos en Lima
Para garantizar una experiencia segura y agradable, Evolution Concerts recomienda:
- Usar transporte público o taxi para llegar al recinto.
- Evitar llevar objetos de valor.
- Las mochilas serán revisadas en el ingreso.
- Habrá seguridad privada y servicio médico.
- Llevar DNI.
- No comprar entradas a revendedores para evitar fraudes.
- Al ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.
Objetos prohibidos en el concierto de Miguel Mateos en Lima
Por seguridad, no estará permitido ingresar con:
- Cámaras profesionales, filmadoras y drones.
- Mochilas grandes, maletas o maletines.
- Alimentos, bebidas y envases de cualquier tipo.
- Paraguas, sombrillas, correas metálicas y accesorios con púas.
- Punteros láser, trípodes, selfie sticks.
- Carteles de gran tamaño.
- Objetos punzocortantes, armas o pirotecnia.
- Sillas plegables o sustancias prohibidas.
- Sustancias psicotrópicas (drogas).