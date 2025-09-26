Últimas Noticias
Miguel Mateos en Lima: setlist, horarios y recomendaciones para el concierto en el Arena Monumental

Este viernes, Miguel Mateos inicia en Lima una serie de dos conciertos en el Perú.
| Fuente: Instagram: @miguelmateosok
por Renzo Napa

·

El ícono del rock en español regresa para una noche inolvidable donde interpretará sus más grandes éxitos. Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

La espera terminó. Miguel Mateos, figura central del rock en español, llega este viernes al Arena Monumental con su tour 40 años de Rockas Vivas. A cuatro décadas del disco que marcó un antes y un después en la música latinoamericana, el artista argentino promete un viaje cargado de potencia, nostalgia y emoción.

Sobre el escenario, el músico argentino revivirá clásicos como Tirá para arriba, Obsesión, Cuando seas grande, entre otros himnos que han acompañado a generaciones enteras. Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Miguel Mateos en Lima?

Miguel Mateos, ícono del rock en español, se presentará este viernes 26 de septiembre en el Arena Monumental de Lima. Un día después, el sábado 27, ofrecerá otro concierto en el Teatro Municipal de Bellas Artes de Arequipa.

Fechas del 40 años de Rockas Vivas

  • 3 de julio: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 5 de julio: Córdoba, Argentina - Quality Arena
  • 11 de julio: Olavarría, Argentina - Teatro Municipal
  • 12, 13 de julio: Mar del Plata, Argentina - Teatro Radio City
  • 25 de julio: San Juan, Argentina - Teatro Bicentenario
  • 26 de julio: Mendoza, Argentina - Arena Maipú Stadium
  • 27 de julio: San Luis, Argentina - Cineteatro San Luis
  • 9 de agosto: Neuquén, Argentina - Parque Central
  • 15 de agosto: Rosario, Argentina - Teatro Broadway
  • 16 de agosto: San Nicolás, Argentina - Club Unión
  • 23 de agosto: Junín, Argentina - Teatro San Carlos
  • 29 de agosto: Corrientes, Argentina - Anfiteatro Cocomarola
  • 30 de agosto: Posadas, Argentina - UMMA
  • 5 de septiembre: Catamarca, Argentina - Cine Teatro Catamarca
  • 6 de septiembre: La Rioja, Argentina - Le Parc
  • 26 de septiembre: Lima, Perú - Coliseo Eduardo Dibós
  • 27 de septiembre: Arequipa, Perú - Teatro Bellas Artes de la Ciudad de Arequipa
  • 1 de octubre: Montevideo, Uruguay - Auditorio Nacional Adela Reta
  • 16 de octubre: Salta, Argentina - Teatro Provincial de Salta JCS
  • 17 de octubre: Tucumán, Argentina - Teatro Mercedes Sosa
  • 18 de octubre: Santiago del Estero, Argentina - Club Olímpico de la Banda
  • 23 de octubre: Trelew, Argentina - Gimnasio Municipal 1
  • 24 de octubre: Comodoro Rivadavia, Argentina - Teatro María Auxiliadora
  • 1 de noviembre: La Plata, Argentina - Teatro Argentino
  • 8 de noviembre: Río Cuarto, Argentina - Anfiteatro Parque Sarmiento
  • 29 de noviembre: Jujuy, Argentina - Estadio Olímpico de Palpalá
  • 6 de diciembre: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

Entradas y precios del concierto de Miguel Mateos en Lima

Miguel Mateos regresa a Perú luego de tres años de su última presentación, en diciembre de 2022. Las entradas están a la venta en Teleticket, a través de Evolution Concerts, y quedan pocas localidades.

Precios de entradas:

  • Primera fila: S/ 449
  • Platinum: S/ 399
  • Platinum lateral: S/ 349
  • VIP bajo: S/ 299
  • VIP alto: S/ 249
  • Preferencial APDAYC: S/ 187

Mapa de ingresos al concierto de Miguel Mateos en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso. La organización recomienda llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

Guía de ingreso para el concierto de Miguel Mateos en Lima.

Fuente: Instagram: @evolutionconcerts

Horarios e ingreso al concierto de Miguel Mateos en Lima

La productora informó que las puertas del Arena Monumental abrirán a las 6 p.m. para un ingreso ordenado. El show está programado para iniciar a las 9 p.m., aunque el horario podría variar por razones técnicas. Se recomienda llegar con anticipación.

Posible setlist de Miguel Mateos en Lima

Aunque puede haber variaciones, este es el repertorio que Miguel Mateos ha interpretado en otras ciudades durante la gira:

  1. Va por vos, para vos
  2. Perdiendo el control
  3. Su, me robaste todo
  4. Mujer sin ley
  5. The Power of Love (cover de Huey Lewis and the News)
  6. Tengo que parar (con un fragmento de She Loves You by the Beatles)
  7. Un mundo feliz
  8. Solo una noche más
  9. Everybody Wants to Rule the World (cover de Tears for Fears)
  10. Es tan fácil romper un corazón
  11. Donde arde la ciudad
  12. Un poco de satisfacción
  13. Extra, extra
  14. Un gato en la ciudad
  15. En la cocina, huevos
  16. Tirá para arriba

    Encore

  17. Obsesión
  18. Cuando seas grande

Recomendaciones para el concierto de Miguel Mateos en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Evolution Concerts recomienda:

  • Usar transporte público o taxi para llegar al recinto.
  • Evitar llevar objetos de valor.
  • Las mochilas serán revisadas en el ingreso.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar DNI.
  • No comprar entradas a revendedores para evitar fraudes.
  • Al ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Miguel Mateos en Lima

Por seguridad, no estará permitido ingresar con:

  • Cámaras profesionales, filmadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas o maletines.
  • Alimentos, bebidas y envases de cualquier tipo.
  • Paraguas, sombrillas, correas metálicas y accesorios con púas.
  • Punteros láser, trípodes, selfie sticks.
  • Carteles de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes, armas o pirotecnia.
  • Sillas plegables o sustancias prohibidas.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).
Tags
Miguel Mateos en Lima Miguel Mateos Conciertos 2025

