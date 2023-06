Miki González anunció concierto por sus 50 años de trayectoria: "Les prometo una noche alucinante"

Luego de su lucha contra el cáncer de colon, Miki González, uno de los músicos más influyentes de la escena musical en el país, vuelve a los escenarios para celebrar en vivo sus 50 años de trayectoria.

Será una ocasión especial para que el legendario artista repase los temas más icónicos de sus 14 discos que navegan entre el rock, post punk, ska, blues, música afroperuana y andina.

Canciones como Tantas veces, Vamos a Tocache, Lola, Akundún, La pequeña, A gozar sabroso, entre otras, prometen garantiza una noche llena de nostalgia, baile y energía.

"Me siento realmente feliz de regresar a los escenarios, que son mi hábitat. Me siento saludable porque me da energía y les prometo una noche alucinante para todas las generaciones que me siguen", comenta Miki desde su estudio de grabación.

Trayectoria

Juan Manuel González Masías, nombre de pila del artista, comenzó su aventura musical en la década de los 70 con guitarras, armónica, cajón y voz. Se vio influenciado por la música de la época, que luego lo llevaría a experimentar sonidos nuevos para esos tiempos.

Su primer álbum 'Puedes ser tú' lanzado en 1985, cambió la historia del rock peruano. Este disco fue grabado en Buenos Aires en colaboración de Charly García, Cachorro López, Miguel Abuelo, Daniel Melingo y Andrés Calamaro.

¿Cuándo y dónde será su histórica presentación?

Miki González celebrará sus 50 años de trayectoria el sábado 19 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El intérprete de Akundún compartirá escenario con destacados artistas; aunque todavía no se han revelado nombres.

Venta de entradas

Las entradas estarán a la venta desde este sábado 10 de junio vía Joinnus​. Habrá preventa hasta agotar stock.

ZONA AKUNDÚN – S/ 160

ZONA TANTAS VECES – S/ 120

ZONA VAMOS A TOCACHE – S/ 80

* Precios incluyen comisión de ticketera e IGV