Mon Laferte en Lima: una noche dedicada al desamor y la sensualidad [CRÓNICA]

La noche del jueves la temperatura subió cuando Mon Laferte se presentó en Lima. Aunque el frío de nuestro incierto otoño se dejaba sentir, la cantante chileno-mexicana logró encender el Multiespacio Costa 21 con un espectáculo minimalista pero visualmente impresionante, donde su voz destacó como la protagonista principal.



Cerca de las 8:30 p.m., las luces se apagaron y el público estalló en ovaciones. Como es costumbre en su gira Autopoiética, Laferte estrenó atuendo, esta vez inspirado en el grunge: un saco y una falda pantalón overzise negros con rayas verticales blancas, acompañados de un corpiño de tartán en los mismos tonos y un moño voluminoso, evocando el estilo de Amy Winehouse.



Una pantalla abarcaba por completo el escenario, proyectando imágenes surrealistas, divertidas e irónicas que creaban una atmósfera única. Junto a ella, una estatua gigante de la artista, recostada, aguardaba el inicio del espectáculo. Acompañada únicamente por una batería en vivo, Mon Laferte inició el concierto con un tono experimental y oscuro.

Un repertorio amplio y diverso

Mon Laferte comenzó su actuación con Tenochtitlán, el primer sencillo de su último disco Autopoiética, lanzado en 2023, seguido de Te juro que volveré y Obra de Dios. Acompañada por una banda de cuatro músicos y cuatro bailarines, la cantante continuó la velada ofreciendo una mezcla diversa de géneros y emociones.



Fue del urbano a la cumbia y del desamor al romance. Interpretó temas como Metamorfosis, Aunque te mueras por volver, Antes de ti y Mi buen amor. Además, no faltó la sensualidad, acompañada de su influencia de la música mexicana, en canciones como Préndele fuego, Pornocracia, Calaveras y Funeral, así como las salsas Por qué me fui a enamorar de ti y Amante suicida.



En medio del repertorio, Mon Laferte tomó un momento para expresar su gratitud al público por acompañarla en su regreso a Lima después de casi dos años. "Estoy muy feliz de regresar, de cantar para ustedes, mi amado Perú. Esta ciudad me ha dado mucho. Aquí escribí Tu falta de querer. La canté por primera vez en Barranco. Me encanta estar aquí de nuevo, cantando para ustedes".

La cantante chileno-mexicana incendió el escenario del Multiespacio Costa 21.Fuente: ANDINA/Andrés Valle

Mon Laferte interpretó temas como 'Metamorfosis', 'Tormento', 'Aunque te mueras por volver', y 'Mi buen amor'.Fuente: ANDINA/Andrés Valle

Una de las canciones más esperadas fue 'Tu falta de querer'.Fuente: ANDINA/Andrés Valle

Dos grandes en el escenario

Uno de los momentos más especiales de la noche tuvo un sabor peruano. Mon Laferte reveló su admiración por su colega peruana Eva Ayllón, declarándose una ferviente fan. "Es una mujer que admiro muchísimo, no se imaginan. La primera vez que la escuché estaba viendo televisión y me enamoré de ella. Es una de mis máximas inspiraciones en la vida, una auténtica diosa", expresó.



Con una sonrisa, Eva respondió: "Gracias infinitas por pensar en mí. Definitivamente los sueños se hacen realidad". Juntas interpretaron El cristal, una balada romántica "muy especial" con influencias del bolero del cuarto disco de Laferte. Luego vino una versión a duo del clásico de la música criolla Regresa. “Vamos a hacer un festejo”, prometió Eva antes de despedirse en medio de los aplausos.



Tu falta de querer

Ya hacia la parte final del concierto, se escucharon éxitos como Amárrame, que originalmente grabó con Juanes, y El beso, antes de llegar a New Shiny y A Crying Diamond. También se escucharon Amor completo y Tu falta de querer, en las que Mon Laferte, entregando el protagonismo al público, quizás como gesto de agradecimiento por su apoyo durante más de dos décadas. Finalmente, la noche se envolvió en la enigmática atmósfera de Casta Diva.



Este espectáculo forma parte de una extensa gira que llevará a la cantautora por más de 30 ciudades para presentar su noveno álbum de estudio, Autopoiética (2023). Con catorce temas que abarcan desde el trip-hop y el mariachi hasta la salsa, el techno, el bolero e incluso el tango electrónico, el disco se distingue por su innovadora fusión de géneros musicales, la cual quedó claramente demostrada en su actuación en Lima.

Setlist Autopoietica Tour 2024 Lima

BLOQUE 1

Tenochtitlán

Te juro que volveré

Obra de Dios

BLOQUE 2

NO+SAD

Metamorfosis

Autopoiética (Runway con fans)

NO+SAD (Reprise)

BLOQUE 3

Tormento

Aunque te mueras por volver

Antes de ti

Flaco

Mi buen amor

BLOQUE 4

Quédate esta noche (Interlude)

Préndele fuego

40 y MM

Pornocracia

Calaveras

La mujer

Por qué me fui a enamorar de ti

Amantes suicidas

El mambo (Autopoiética version)

BLOQUE 5

Se me va a quemar el corazón

Funeral

La trenza

Si tú me quisieras

Pa' dónde se fue

Primaveral

El cristal (con Eva Ayllón)

Regresa (con Eva Ayllón)

BLOQUE 6

Amárrame

El beso

BLOQUE 7

Block 16 (Interlude)

Mew Shiny

A Crying Diamond

Amor completo

Tu falta de querer

Encore: Casta Diva

Los fanáticos de Mon Laferte llevaron rosas y otros detalles al concierto.Fuente: Instagram: @bizarrolivepe

El concierto de Mon Laferte se convirtió en una fiesta a la diversidad.Fuente: Instagram: @bizarrolivepe

La influencia mexicana también se hizo presente en los looks de los fans.Fuente: Instagram: @bizarrolivepe

