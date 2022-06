La multipremiada artista chilena, Mon Laferte, vuelve al Perú para su esperado concierto el próximo 6 de noviembre. | Fuente: Difusión

La multipremiada artista chilena Mon Laferte vuelve al Perú para su esperado concierto el próximo 6 de noviembre en Arena Perú, para luego continuar su gira por las principales ciudades de México, Colombia, Ecuador, Argentina y España, en donde se presentará en 9 ciudades entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 28 de junio por la web de Teleticket.

La intérprete de “Tu falta de querer”, quien se ha establecido como una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica, llega a nuestro país para hacer un repaso por sus siete discos, a través de una propuesta escénica reinventada y con un eje muy teatral.

Dividido en tres actos, el espectáculo conectará al público con las raíces de la música regional e incluirá momentos íntimos con guitarra en mano y también el punk, el rock, el juego y la vulnerabilidad que caracterizan a Mon Laferte, dando un repaso a algunos de los mejores momentos de sus siete discos.

No es la primera vez que la artista visita el país, aunque ha pasado un largo tiempo desde su última presentación. En esta nueva oportunidad trae por primera vez la puesta en escena de “Seis” y “1940 Carmen”, sus más recientes producciones musicales.

“1940 Carmen”, su séptimo proyecto discográfico nació entre las cuatro paredes de una casa alquilada en Los Ángeles, California, en medio de la turbulencia de un período ansioso, intenso y de grandes cambios en la vida de la artista. Cada una de las piezas que componen el álbum son pedacitos musicalizados de su existencia.

Mon Laferte se presentará el 6 de noviembre en el Arena Perú y el show estará a cargo de Bizarro Live Entertainment y Legacy Live.

MON LAFERTE, ARTISTA MULTIFACÉTICA

Mon Laferte es una artista multi-premiada de pop latino que combina el indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas. Su inconfundible voz, composición sin filtros y sentimiento en la interpretación, la han llevado a recorrer el mundo ganándose los corazones de millones de seguidores.

Su música ha sido descrita como “una actitud feroz” (The New York Times) e “íntima y valiente, abordando temas complejos como la misoginia, la represión y la injusticia, inspirados en sus vivencias” (BBC Music).

A Mon Laferte, el gusto por la música se le manifestó a muy temprana edad, donde logró gran reconocimiento en su natal Chile. Más tarde, se radicó en la Ciudad de México. Con siete producciones bajo el brazo, “Desechable” (2011), “Tornasol” (2013), “Volumen 1” (2015), “La Trenza” (2017), “Norma” (2018), “Seis” (2021) y “1940 Carmen” (2021), Mon Laferte se ha establecido como una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica, siendo la artista chilena más escuchada en Spotify en todo el mundo y obteniendo un sinfín de reconocimientos como tres Latin Grammy y una nominación al Grammy.

