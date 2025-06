Morrissey en Lima: precios y cómo comprar las entradas para su esperado concierto en Arena 1

¡La espera terminó! Morrissey, el exvocalista de The Smiths y leyenda del rock alternativo británico, vuelve a Lima para un concierto que promete ser histórico. Después de siete años desde su última visita y tras cancelar su gira anterior por motivos de salud, el cantante regresará el 20 de noviembre de 2025 a Arena 1, en un show que reunirá a fans de todas las generaciones.

Este esperado concierto forma parte de su nueva gira por Latinoamérica, que incluye paradas en Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Santiago y, por supuesto, Lima. Los asistentes podrán corear éxitos inolvidables como This Charming Man, How Soon Is Now?, Everyday Is Like Sunday, Suedehead y First of the Gang to Die. El show es auspiciado por Radio Oxígeno.