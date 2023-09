¡Atención! Morrisey no se presentará el 14 de setiembre en Lima tras contagiarse de dengue

Morrisey ya no se presentará el próximo 14 de setiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, como estaba programado en un primer momento. Esto, debido a “problemas de salud” anunciado por el propio artista y tras conocerse un reciente contagio de dengue que lo llevó a cambiar la fecha de su concierto en México días antes.

De acuerdo con un comunicado publicado por la productora Move Concerts Perú, fue el propio exvocalista y exlíder de The Smiths quien pidió dar a conocer la noticia de la postergación de su concierto por sus 40 años en nuestro país.

Asimismo, se anunció que, en los próximos días, se estará compartiendo “noticias actualizadas” sobre una posible nueva fecha del evento que ya había logrado su ‘sould out’ como respuesta del público nacional a su gira ’40 years Morrisey’.

Cabe resaltar que Morrisey tenía programado un concierto para este 10 de setiembre en el Palacio de los Deportes en la ciudad de México. Sin embargo, un comunicado difundido por la productora Ocesa confirmó que el artista de 64 años se vio “obligado por recomendación médica” a postergar su presentación en dicho país para el 31 de octubre.

Morrissey ya no se presentará el 14 de setiembre en Lima. | Fuente: Facebook (Morrissey Official)

Del mismo modo, se dio a conocer que los boletos adquiridos para el concierto en México serían validados para la nueva fecha programada. En el caso de su concierto Lima, Perú, Morrisey aún no dio a conocer una reprogramación oficial por lo que se esperará que Move Concerts se pronuncié tras la alta demanda de entradas vendidas para el 14 de setiembre.

La noche de Morrisey en Lima prometía estar llena de los éxitos más conocidos del compositor británico entre los cuales destacan clásicos como 'Suedehead', 'Everyday is Like Sunday', 'First of the Gang to Die', así como emblemáticas canciones de The Smiths, como 'There is a Light that never goes out', 'How Soon is Now', y 'This Charming Man', entre otras.

Morrisey se infectó de dengue tras su llegada a México

Morrisey se infectó de dengue tras arribar a la ciudad de México. De acuerdo con la página Morrisey Central, el cantante señaló que tardaría entre 2 y 3 semanas en recuperarse.

“La llegada de Morrissey a la Ciudad de México ha resultado en una infección de dengue. El virus tardará entre 2 y 3 semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha ‘cancelado’ ningún espectáculo, pero la infección hace imposible las dos semanas inmediatas”, se lee en la publicación.