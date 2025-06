Morrissey en Lima: el ícono británico regresa con un concierto inolvidable en Arena 1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Morrissey vuelve a Lima. Una de las figuras más influyentes del rock alternativo británico se reencontrará con sus fans en Perú el 20 de noviembre en Arena 1, como parte de su nueva gira por Latinoamérica. La emoción es doble: no solo por la larga espera —han pasado siete años desde su última visita—, sino porque este concierto marca un reencuentro muy especial tras una gira cancelada por motivos de salud.

La gira de Morrissey por la región incluye paradas en Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago, y Lima no podía quedarse fuera. En el escenario de Arena 1, que ya ha recibido a leyendas como Keane y Travis, el británico promete una noche épica que mezclará los himnos de The Smiths con los éxitos más potentes de su carrera como solista.

El artista británico había cancelado su anterior gira por Latinoamérica debido a problemas de salud que lo alejaron de los escenarios.Fuente: Instagram: @morrisseyofficial

Morrissey: la leyenda que marcó generaciones

Steven Patrick Morrissey, o simplemente Morrissey, es mucho más que el exlíder de The Smiths. Considerado uno de los mejores letristas del pop y rock británico, ha publicado 13 discos en solitario, con múltiples números uno en Reino Unido. Sus letras introspectivas, su voz inconfundible y su compromiso con causas sociales —como su defensa por los derechos de los animales, reconocida con el Social Vanguard Award 2024— lo han convertido en una figura única en la música contemporánea.

En su concierto en Lima, los fanáticos podrán corear clásicos como This Charming Man, How Soon Is Now?, Everyday Is Like Sunday, Suedehead y First of the Gang to Die, entre muchas otras que han marcado a varias generaciones.

Morrissey es recordado por éxitos como 'Everyday Is Like Sunday', 'Suedehead', 'First of the Gang to Die' y los clásicos de The Smiths.Fuente: Instagram: @morrisseyofficial

¿Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Morrissey?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizará el 11 y 12 de junio, y la venta general comenzará el 13 de junio. Además, habrá un 25% de descuento con tarjetas BBVA.

Precios con descuento (incluyen comisión de Ticketmaster):

Campo A : S/324

: S/324 Campo B: S/160

Las entradas para ver a Morrissey en Lima estarán disponibles desde el 11 de junio en Ticketmaster, con preventa exclusiva BBVA.Fuente: Instagram: @morrisseyofficial

