Myriam Hernández en Lima: fechas, entradas y todo sobre sus dos conciertos en el Parque de la Exposición

Myriam Hernández, una de las voces más representativas de la música romántica en español, vuelve a Lima con rotundo éxito. Tras agotar las entradas para el concierto del 23 de octubre, la artista chilena anunció una nueva presentación: el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Con más de tres décadas de trayectoria y múltiples reconocimientos internacionales, Hernández ofrecerá un espectáculo que recorrerá sus clásicos —como El hombre que yo amo, Huele a peligro, La fuerza del amor y Se me fue— junto con nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Myriam Hernández en Lima?

La primera presentación de Myriam Hernández en Lima, programada para el 23 de octubre, agotó todas sus localidades en tiempo récord. Para alegría de sus seguidores, la cantante anunció una segunda fecha un día antes, el 22 de octubre, también en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad.

Fechas confirmadas del Tauro World Tour 2025

18 de octubre: Tacna, Perú – Explanada Verde Complejo Ediles

20 de octubre: Huancayo, Perú – Ritmo y Sabor de Palián

22 de octubre: Lima, Perú – Anfiteatro del Parque de la Exposición

23 de octubre: Lima, Perú – Anfiteatro del Parque de la Exposición (agotado)

24 de octubre: Trujillo, Perú – Club Trujillo

25 de octubre: Arequipa, Perú – Arena Arequipa

8 de noviembre: Antofagasta, Chile – Gimnasio Sokol

21 de noviembre: Talcahuano, Chile – Coliseo La Tortuga

28 de noviembre: Iquique, Chile – Gimnasio Casa del Deportista

30 de noviembre: La Serena, Chile – Coliseo Municipal

7 de diciembre: Temuco, Chile – Gimnasio Ufro

11 de diciembre: Guayaquil, Ecuador – Guayaquil Country Club

20 de diciembre: Puerto Montt, Chile – Arena Puerto Montt

20 de febrero: Miami, EE.UU. – James L. Knight Center

21 de febrero: Nueva York, EE.UU. – United Palace

26 de febrero: Orlando, EE.UU. – Dr. Phillips Center

27 de febrero: Duluth, EE.UU. – Atlanta Coliseum

1 de marzo: Lynn, EE.UU. – Lynn Auditorium

Entradas para Myriam Hernández en Lima

El concierto del 23 de octubre ya está sold out. Sin embargo, aún puedes conseguir entradas para la nueva fecha del 22 de octubre, disponibles a través de Teleticket.

Precios de entradas:

Platinum: S/420

VIP: S/ 330

General: S/225

Cultural APDAYC: S/225

