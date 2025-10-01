Últimas Noticias
Myriam Hernández en Lima: fechas, entradas y todo sobre sus dos conciertos en el Parque de la Exposición

Myriam Hernández
Myriam Hernández | Fuente: Instagram: @myriamhernandez_oficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Tras agotar su primera fecha en Lima, la cantante chilena anunció una segunda presentación el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Ambos conciertos cuentan con el auspicio de Radio Felicidad.

Myriam Hernández, una de las voces más representativas de la música romántica en español, vuelve a Lima con rotundo éxito. Tras agotar las entradas para el concierto del 23 de octubre, la artista chilena anunció una nueva presentación: el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Con más de tres décadas de trayectoria y múltiples reconocimientos internacionales, Hernández ofrecerá un espectáculo que recorrerá sus clásicos —como El hombre que yo amoHuele a peligroLa fuerza del amor y Se me fue— junto con nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Myriam Hernández en Lima?

La primera presentación de Myriam Hernández en Lima, programada para el 23 de octubre, agotó todas sus localidades en tiempo récord. Para alegría de sus seguidores, la cantante anunció una segunda fecha un día antes, el 22 de octubre, también en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad.

Fechas confirmadas del Tauro World Tour 2025

  • 18 de octubre: Tacna, Perú – Explanada Verde Complejo Ediles
  • 20 de octubre: Huancayo, Perú – Ritmo y Sabor de Palián
  • 22 de octubre: Lima, Perú – Anfiteatro del Parque de la Exposición
  • 23 de octubre: Lima, Perú – Anfiteatro del Parque de la Exposición (agotado)
  • 24 de octubre: Trujillo, Perú – Club Trujillo
  • 25 de octubre: Arequipa, Perú – Arena Arequipa
  • 8 de noviembre: Antofagasta, Chile – Gimnasio Sokol
  • 21 de noviembre: Talcahuano, Chile – Coliseo La Tortuga
  • 28 de noviembre: Iquique, Chile – Gimnasio Casa del Deportista
  • 30 de noviembre: La Serena, Chile – Coliseo Municipal
  • 7 de diciembre: Temuco, Chile – Gimnasio Ufro
  • 11 de diciembre: Guayaquil, Ecuador – Guayaquil Country Club
  • 20 de diciembre: Puerto Montt, Chile – Arena Puerto Montt
  • 20 de febrero: Miami, EE.UU. – James L. Knight Center
  • 21 de febrero: Nueva York, EE.UU. – United Palace
  • 26 de febrero: Orlando, EE.UU. – Dr. Phillips Center
  • 27 de febrero: Duluth, EE.UU. – Atlanta Coliseum
  • 1 de marzo: Lynn, EE.UU. – Lynn Auditorium

Entradas para Myriam Hernández en Lima

El concierto del 23 de octubre ya está sold out. Sin embargo, aún puedes conseguir entradas para la nueva fecha del 22 de octubre, disponibles a través de Teleticket.

Precios de entradas:

Platinum: S/420
VIP: S/ 330
General: S/225
Cultural APDAYC: S/225

Myriam Hernández en Lima Myriam Hernández Conciertos 2025

