A Noel Schajris no le gusta hablar sobre sus hijos -Derek, Dylan y Emma— en las entrevistas que da. Dice, con un poco de pena, que los recuerda y se pone a llorar. Estar lejos de ellos para trabajar en su carrera y la de su agrupación junto a Leonel García “Sin Bandera”, lo llevan a ausentarse por algunas temporadas, pero también lo conducen a buscar un equilibrio en su familia, porque cree que “ser padre o madre no significa dejar de lado los sueños personales”.

Han pasado casi 20 años del primer concierto de la agrupación que formó, y el cantautor argentino sigue llevando su música a todo el mundo. Esta vez, será el dueto de pop mexicano "Jesse & Joy" quienes lo acompañen en un gran concierto, que se celebrará este jueves 26 de setiembre en el Plaza Arena Jockey.

Mientras que Joy se ha convertido recientemente en mamá de una bebé llamada Noah; Noel se encuentra en una etapa de libertad artística, una que lo lleva a reinventarse cuando compone música, tanto en solitario como con “Sin Bandera”. Esta vez, el cantautor visita la capital para presentar su material en solitario, del que destaca su más reciente single “Dime”, grabado junto a Reik, pero también cantará clásicos del dueto que lo hizo famoso.

“Es toda una vida de hacer música, de hacer canciones, de hacer arte —o de intentar hacerlo—. Estaba sacando cuenta y llevo algo de 25 años sacando discos. En este momento me siento como en un renacer. (…) Con Leo pensamos, sigamos creciendo como solistas pero también que crezca “Sin Bandera”, es nuestro proyecto juntos y es muy importante para nosotros. Todo va a ocurrir simultáneamente”, reveló en conversación con RPP Noticias.

UN NUEVO EP

Noel acaba de lanzar un nuevo EP llamado “Sesiones Acústicas”, junto al pianista Jesús Molina. Se trata de cinco canciones —lanzadas a lo largo de su carrera— grabadas en acústico que reflejan su amor por el jazz.

“Con el piano se puede escuchar la esencia de la voz. Uno de los singles de este EP estuvo entre los 10 temas más escuchados en Estados Unidos y me llamó la atención porque la mayoría de artistas que nos rodeaban eran grandes del género urbano. Fue interesante escuchar una canción de piano y voz en medio de todo; me confirma que siempre hay espacio y ganas del público para escuchar algo diferente”, asegura.

¿TRAP ROMÁNTICO?

Al igual que otros grandes artistas, Noel Schajris asegura que “cualquier género se puede fusionar” y que la belleza de una balada reside en su versatilidad para convertirse en una salsa o una cumbia.

“La balada puede transformarse en muchas cosas. ‘Entra en mi vida' creo que tiene como 27 versiones de distintos géneros: reguetón, salsa, cumbia y ahí está la belleza de la música. Todo parte de la balada, pero después se pueden hacer arreglos y totalmente se puede fusionar”, afirma.

Es por eso que en octubre de este año, el intérprete de 'Mientes tan bien' lanzará un nuevo tema titulado 'Lo mejor de mí', que se inclinará más hacia el R & B. “Hasta se podría llamar un trap romántico: tiene esta cuestión del R & B que me encanta, esos bajos bien fuertes, me encanta como retumba. Va a estar bueno”, revela y agrega que, al margen de estar trabajando duro en su carrera como solista, planea nuevas sorpresas para “Sin Bandera”.

FAMILIAS DIVERSAS

La integrante del dueto pop, Joy, sorprendió hace algunos meses a sus seguidores al revelar que se convirtió en madre de una pequeña junto a su esposa, hecho que fue celebrado por sus más sinceros fanáticos. Noel aplaude que la cantante haya sido “auténtica con su vida”, tanto como celebra que cualquier persona con una orientación sexual distinta “acepte lo que es y lo viva con alegría”.

Para el intérprete, “el alma no tiene género”, por eso asegura que no importa por quiénes conformen una familia mientras que el amor esté presente. “Hay sectores a los que todavía les cuesta entender que el amor es amor y que la familia es la familia y no importa de qué género sean… supongo que hay gente a la que todavía le cuesta entender eso pero el alma no tiene género, el amor no conoce de esas cosas. Hay que trascender un poco de esta idea del cuerpo, ese es el tema. El cuerpo es un pedazo de papa y zanahoria, es un vehículo que se va. El alma y la consciencia aman”, asegura.

A pesar de que a veces debe pasar semanas alejado de sus pequeños por sus conciertos y siente que “se está perdiendo momentos”, Noel considera que ser padre o madre no es sinónimo de dejar a un lado los sueños propios.

“La alternativa es estar con ellos en casa feliz sin cumplir los sueños personales y profesionales y eso, al fin del día, genera un estancamiento emocional y no te sentís realizado. Al final, el ejemplo que les estás dando es ‘aquí estoy, pero no estoy realizado’. Es una línea, un equilibrio que hay que tener que encontrar y manejar. Tiene que ser un equipo entre el papá y la mamá, o el papá y el papá o la mamá y la mamá. Las familias hoy en día son diversas y no importa. Ser padre es el amor más profundo que he sentido, pero cumplir tus sueños también es importante. No tienen que sentir que dejaste cosas de lado por ellos, no es sano eso”, reflexiona.

