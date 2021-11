Olaya Sound System lanzará su nuevo álbum "La tierra baila". | Fuente: Redcrea Comunicaciones

La banda peruana Olaya Sound System se reencontrará con sus seguidores para presentar su más reciente álbum, "La tierra baila", en un concierto que se realizará el próximo 4 de diciembre y tendrá lugar en la Cúpula de las Artes, ubicado en el Jockey Club.

Se trata del quinto disco de la agrupación, que llega cargado de cumbia, reggae y ritmos latinoamericanos. Una fusión característica de la banda, que suma nuevas influencias, como el huayno, el rock y la salsa.

Así, Olaya Sound System convierte a "La tierra baldía" en su propuesta musical más ambiciosa, hasta el momento. Doce temas integran el proyecto y ya se pueden disfrutar en todas las plataformas musicales, aunque podrán disfrutarse por primera vez en vivo en diciembre.

"La tierra baila", lo nuevo de Olaya Sound System

A lo largo de más de 13 años, Olaya Sound System ha acumulado una legión de seguidores con quienes espera reencontrarse en concierto. Su nueva propuesta llega con un mensaje de conciencia y amor a la vida, sello de agua de toda su trayectoria musical.

Además, "La tierra baila" cuenta con la participación del reconocido productor Jesús 'El Viejo' Rodríguez, quien junto a Paulo Moralres fueron los responsables de grabar, mezclar y posproducir el disco. La masterización y el arte gráfico estuvieron a cargo de Felipe Holzmann y Omar La Hoz, respectivamente.

Esa nueva entrega incluye la colaboración realizada con Patrick Romantik en el sencillo "Retumba la casa". "La tierra baila" ya está disponible en todas las plataformas musicales, y las entradas para la presentación en vivo están a la venta desde S/ 30.

Entradas: https://lacupuladelasartes.com/producto/olaya-sound-system-la-tierra-baila/

