Patricio Suárez-Vértiz revela su sentir al cantar los temas de Pedro: "El público ve algo de él en mí"

El próximo 16 de febrero, el Estadio San Marcos será testigo de un emotivo concierto dedicado a la memoria de Pedro Suárez-Vértiz. Entre los artistas que participarán en este evento, se encuentra su hermano Patricio Suárez-Vértiz, quien recientemente compartió sus reflexiones sobre este homenaje.

En una entrevista con RPP, el exbajista de Arena Hash, expresó su gratitud por formar parte de los más de 20 artistas invitados al espectáculo Cuando pienses en volver... aquí están tus amigos. Durante la conversación, Patricio compartió la importancia de celebrar la vida y el legado musical de Pedro a través de este tributo, a pesar de la reticencia de su hermano hacia los homenajes.

"A Pedro no le gustaban los homenajes, pero homenajearlo creo que es festejar su vida, escucharlo y respirarlo. Cada concierto que hago, donde puedo cantar una canción de Pedro o de Arena Hash, es parte del soundtrack de todos los peruanos. Yo no me puedo adueñar de las canciones, porque ya son de todos los peruanos", expresó.

Asimismo, destacó el placer que siente al interpretar las canciones de su hermano en el escenario, y la conexión especial que establece con el público.

"Yo disfruto cantando las canciones de Pedro, pero más disfruto ver la cara del público. Por la condición que mi hermano tenía no podía cantarlas, pero de alguna forma, el público ve algo de él en mí. No porque esté cantando sus canciones, sino porque soy su hermano. A mí no me gusta tomar cosas de otros artistas, salvo que haya una química aceptable natural, sino no lo hago", añadió.

Arturo Pomar Jr.: "Me siento orgulloso de haber tocado con Pedro Suárez-Vértiz"

Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez-Vértiz, encabezó la rueda de prensa del evento, en el que también participó Arturo Pomar Jr., otro exintegrante de Arena Hash. El músico resaltó la importancia de este tributo, afirmando que la obra de Pedro ha sido capaz de unir a varios artistas.

"Todo este evento, más allá de ser por Pedro, Pedro lo ha logrado. Sin estar acá, él ha logrado esta onda de la cohesión, todo ha sido obra de Pedro. Me emociona hacerlo por Pedro, esto trasciende las riñas y malos pareceres, porque Pedro es lo que importa, es por él lo que estamos haciendo", subrayó.

El legado del cantante, músico y compositor volverán a sonar en vivo a través de temas inolvidables como Los globos del cielo, Cuéntame y Degeneración actual.

"Ahí vamos a estar con todas las pilas, vamos a tener algunas sorpresas que tenemos preparadas. Pedro existe entre todos nosotros y va a seguir existiendo, él fue hace tiempo una leyenda y me siento orgulloso de haber tocado con él", expresó.

