Paul McCartney vuelve a Colombia en noviembre con su gira 'Got Back' tras su concierto en Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, regresará a Bogotá el próximo 1 de noviembre con su gira Got Back, luego de 12 años sin presentarse en Colombia. El concierto se realizará en el estadio El Campín, y se llevará a cabo justo después de su show en Lima, programado para el 28 de octubre, que ya se encuentra completamente vendido.



Después de 18 shows en países como Brasil, Argentina y Perú, Got Back llegará a Colombia con los éxitos de The Beatles y algunos temas propios, según informó la productora Páramo. McCartney, compositor de clásicos como Hey Jude, Let it Be, Live and Let Die y Band on the Run, promete "una experiencia inolvidable" en el concierto.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para el concierto de Paul McCartney en Colombia?

Las entradas para esta fecha estarán disponibles a partir del 10 de julio. La gira, que comenzó en Estados Unidos en 2022, también incluyó una actuación memorable en el Festival de Glastonbury (Inglaterra), calificada por el periódico británico The Times como "el mejor concierto de todos los tiempos".



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó su entusiasmo en su cuenta de X (antes Twitter): "¡Bienvenido de regreso a Bogotá, Sir Paul McCartney! Nos llena de alegría que este 1 de noviembre, El Campín sea escenario de un nuevo concierto del ex-Beatle Paul McCartney, uno de los músicos más importantes de la historia".

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Paul McCartney en Colombia?

Norte baja – filas traseras: 240.000 pesos con servicio.

Norte alta: 360.000 pesos con servicio.

Oriental norte alta: 360.000 pesos con servicio.

Gramilla (admisión general): 480.000 pesos con servicio.

Oriental alta: 600.000 pesos con servicio.

Occidental alta: 721.000 pesos con servicio.

Occidental baja: 998.000 pesos con servicio.

Platea E: 1’804.000 pesos con servicio.

Platea E pasillo: 1’864.000 pesos con servicio.

Platea D: 1’924.000 pesos con servicio.

Platea D pasillo: 1’984.000 pesos con servicio.

Platea C: 2’164.000 pesos con servicio.

Platea C primera fila y pasillo: 2’224.000 pesos con servicio.

Platea B: 2’284.000 pesos con servicio.

Platea B primera fila y pasillo: 2’344.000 pesos con servicio.

Platea A: 2’405.000 pesos con servicio.

¡Bienvenido de regreso a Bogotá, Sir Paul McCartney!



Nos llena de alegría que este 1º de noviembre, El Campín sea escenario de un nuevo concierto del exBeatle Paul McCartney, uno de los músicos más importantes de la historia.



Seguimos consolidando a Bogotá como sede de grandes… https://t.co/Q5oyY7DyJY — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 8, 2024

¿Cuando se presenta Paul McCartney en Lima?

Paul McCartney, el legendario ícono de la música, vuelve al Perú tras una década de ausencia. El exintegrante de The Beatles ofrecerá un concierto espectacular en el Estadio Nacional de Lima, auspiciado por Radio Oxígeno, el próximo domingo 27 de octubre. Esta será la segunda vez que Paul McCartney se presente en el Estadio Nacional; y la tercera ocasión que tocará en Lima.



¨¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto¨, declaró el artista británico.



¿Quién es Paul McCartney?

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942. El cantante, compositor y músico inglés alcanzó fama mundial con The Beatles, donde tocaba el bajo y compartía la composición principal y las voces con John Lennon. McCartney es uno de los compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, conocido por su enfoque melódico al tocar el bajo, su versátil y amplia gama vocal de tenor, y su eclecticismo musical.



Inició su carrera en 1957 cuando se unió al grupo de skiffle de Lennon, The Quarrymen, que evolucionó a The Beatles en 1960. A veces llamado el Beatle lindo, McCartney se sumergió en la escena vanguardista de Londres y jugó un papel clave en la incorporación de estéticas experimentales en las producciones de estudio de The Beatles. A partir del álbum de 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se convirtió gradualmente en el líder de facto de la banda.



Muchas de sus canciones con The Beatles, como And I Love Her, Yesterday, Eleanor Rigby y Blackbird, se encuentran entre las más versionadas en la historia. Aunque principalmente fue bajista con The Beatles, también tocó una variedad de otros instrumentos, incluyendo teclados, guitarras y baterías, en varias canciones. Hasta 2024, es uno de los músicos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis