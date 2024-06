Paul McCartney en Lima: recuerdos de dos conciertos épicos y la emoción por su tercera visita

Paul McCartney, una de las leyendas vivas del rock y exmiembro de The Beatles, regresa a Lima en octubre por tercera vez para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional, que promete ser una experiencia inolvidable. Los fanáticos peruanos esperan con ansias esta nueva visita, anticipando una velada que promete dejar huella en nuestra escena musical.



En esta ocasión, McCartney trae consigo su nueva gira mundial Got Back, que celebra su vasta carrera y sus éxitos tanto con los Beatles como en su trayectoria solista. La fecha, el 27 de octubre, será doblemente especial, pues además de marcar su regreso tras diez años de ausencia, también cerrará el recorrido de McCartney por Latinoamérica.



Mientras nos preparamos para disfrutar de su próximo espectáculo, el segundo que presentará en el Estadio Nacional luego de su debut en 2011, recordemos juntos los momentos mágicos que nos dejó en sus conciertos anteriores en Lima. Desde su primera visita, hace 13 años, hasta su regreso, en 2014; cada presentación ha sido una experiencia única y emocionante.

Paul McCartney visitó Lima por primera vez en mayo de 2011.Fuente: EFE

¿Cómo fue el primer concierto de Paul McCartney en Lima?

El 9 de mayo de 2011, Paul McCartney realizó su primer concierto en Lima como parte de su gira Up and Coming Tour. El Estadio Monumental fue el escenario elegido para este evento histórico, donde más de 40 mil personas se reunieron para ver en vivo a uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, un concierto que los peruanos aguardamos por años.



El concierto arrancó con la icónica canción Hello goodbye, transportando a la audiencia a una época dorada del rock. A lo largo de la noche, McCartney interpretó una mezcla perfecta de clásicos de The Beatles, temas de Wings y éxitos de su carrera en solitario, incluyendo Band on the Run, Hey Jude y Live and Let Die, que deslumbró con un espectacular show de fuegos artificiales.



El público limeño vibró con cada canción, coreando y ovacionando a McCartney en todo momento. La energía y el carisma del músico fueron evidentes, dejando una impresión duradera en la fanaticada. Este primer concierto no solo consolidó el amor de los peruanos por Paul McCartney, sino que también demostró la capacidad del artista para conectar con nuevas generaciones de fans.

Paul McCartney conquistó el Estadio Monumental en su primera visita a Lima en 2011 y el Estadio Nacional tres años después.Fuente: RPP

¿Cómo fue el segundo concierto de McCartney en Lima?

Tres años después de su primera visita, el 25 de abril de 2014, Paul McCartney regresó a Lima como parte de su Out There Tour para promocionar New, su último disco en ese momento. Esta vez, el Estadio Nacional fue el escenario que acogió a miles de fanáticos ansiosos por revivir la magia del primer encuentro. La expectativa era alta, y McCartney no decepcionó.



El concierto inició con Magical Mystery Tour, un clásico de The Beatles que encendió la euforia del público desde el primer acorde. A lo largo de la noche, Paul deleitó a sus seguidores con un repertorio que abarcó todas las etapas de su carrera, desde joyas beatlemaníacas como Yesterday y Let It Be, hasta piezas de su reciente producción discográfica.



Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando McCartney dedicó Here Today a su difunto "hermano" y compañero de banda, John Lennon. La interpretación fue recibida con una mezcla de nostalgia y admiración, dejando claro el profundo impacto de Lennon en la vida y obra de McCartney.



El cierre del concierto fue superior, con Golden Slumbers, Carry That Weight y The End como broche de oro. La despedida fue emotiva, con McCartney agradeciendo a su público peruano por el cariño y prometiendo volver. Este segundo concierto no solo reafirmó su vínculo con Perú, sino que también dejó a todos con ganas de más música.

Paul McCartney ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock en dos ocasiones: como miembro de The Beatles en 1988 y como artista individual en 1999.Fuente: Sitio oficial

¿Qué esperamos del tercer concierto de Paul McCartney en Lima?

Luego de 10 años, Paul McCartney regresa al Perú con la gira Got Back, marcando su regreso a los escenarios tras la pandemia de la COVID-19. Este será su tercer concierto en Lima y la segunda vez que tocará en el Estadio Nacional. Además, la fecha cerrará el recorrido de McCartney en Latinoamérica, antes de continuar en diciembre con ocho fechas más en Europa.



"¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto", declaró McCartney al confirmar su regreso.



La gira, que inició en Estados Unidos en 2022, ha recibido buenos comentarios de la crítica especializada. Chris Willman de Variety elogió la voz de McCartney durante el concierto en Inglewood, Théoden Janes del Charlotte Observer calificó el setlist del concierto en Winston-Salem como "cuidadosamente curado", y Grant Albert del Miami New Times destacó el show en Hollywood.



El setlist de 2023 incluyó clásicos de The Beatles, canciones de su recorrido con Wings y algunos de sus éxitos en solitario. Se espera escuchar temas como Can't Buy Me Love o A Hard Day's Night, sin que falten los clásicos como Band on the Run, Jet y Hey Jude. Además, la actuación incluye una sorpresa especial con I've Got a Feeling, acompañada virtualmente por su "hermano" John Lennon.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis