Los conciertos de Queen, Eric Clapton, Kylie Minogue, INXS y otras importantes agrupaciones musicales estarán disponibles a través del streaming en un especial que DirectTV alista para que sus suscriptores difruten de la buena música las celebraciones de fin de año.

Este especial se podrá apreciar en Colombia, Ecuador y Perú el viernes 31 de diciembre a partir de la 1:00 pm y estará disponible en OnDIRECTV y también en la plataforma de streaming DIRECTV GO. Aquí te dejamos la lista de los conciertos que podrás disfrutar si eres suscriptor.

Toto - 40 Tours Around The Sun

La banda estadounidense celebra más de cuatro décadas de carrera con este concierto registrado en el Ziggodome de Ámsterdam donde interpreta clásicos como Africa, Rosanna, Hold The Line y Stop Loving You.





Norah Jones: Live At Ronnie Scott's

Sentada al piano y acompañada por un bajista y un baterista, Norah Jones repasa el material de su disco Day Breaks y una selección de hits de su exitoso catálogo, como Carry On, Flipside y Don't Know Why.

Queen: Rock The World

Registros nunca antes vistos de la legendaria banda británica tanto sobre los escenarios como en el estudio de grabación y durante la producción de su sexto álbum de estudio News of the World.

Front and Center Presents Hozier

El cantante y compositor irlandés se sube al escenario del Gramercy Theater de Nueva York para interpretar éxitos de toda su carrera como Take Me to Church, Cherry Wine y Jackie and Wilson.

Eric Clapton´s Crossroads Guitar Festival 2019

Filmado durante dos noches en septiembre de 2019, este especial encuentra a Clapton tocando junto a músicos invitados como Jeff Beck, Gary Clark Jr., Sheryl Crow, Peter Frampton, Buddy Guy Band y Bonnie Raitt.

Kylie Minogue - Golden

Registrado en distintas paradas de su Golden Tour, este especial de la diva australiana del pop incluye deslumbrantes versiones en vivo de hits de toda su carrera como Better the Devil You Know, In Your Eyes y Can't Get You Out of My Head.

Imagine Dragons

La exitosa banda estadounidense de pop rock interpreta en este show todos sus hits: Radioactive, The Fall, Walking the Wire, Believer, I Don't Know Why, On Top of the World y Thunder.

Eric Clapton, Slowhand at 70: Live at the Royal Albert Hall

Con una variada selección de temas emblemáticos, en el Royal Albert Hall de Londres; la gira 70th Birthday Celebration.

Muse - Simulation Theory

En este show que mezcla música en vivo con narrativa y lo real con lo virtual, la exitosa banda británica nos regala versiones imperdibles de éxitos como Supermassive Black Hole, Starlight, Stockholm Syndrome, Assassin y muchos más.

Imagine Dragons: Smoke & Mirrors Live

La exitosa banda presenta su segundo álbum. Desde Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons pasó de la noche a la mañana a ser una de las bandas del momento.

Front and Center presents: Steven Tyler

El vocalista de Aerosmith interpreta en este concierto en el Melrose Ballroom de Nueva York clásicos de su banda como Jaded, Janie's Got A Gun y Sweet Emotion, además de material de su carrera de solista.

Front and Center presents Santana IV

Show registrado en la House of Blues de Las Vegas muestra a los legendarios músicos interpretando versiones de inolvidables clásicos además de canciones de su más reciente álbum Santana IV.



INXS - Live Baby Live

El mítico concierto que la banda liderada por Michael Hutchence brindó el 13 de julio de 1991 en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, frente a más de 72 mil fans. Incluye clásicos como New Sensation, Mystify y Need You Tonight.

