Residente regresa a Lima como artista principal del Taytakunan Festival, evento musical que presentará su novedoso formato: Pishtaco Stage. El show se realizará el próximo 27 de agosto en el escenario del Plaza Arena del Jockey Club del Perú.

La última presentación del artista puertorriqueño en la capital ocurrió hace cuatro años. Como se sabe, este año Residente volvió a los escenarios de Latinoamérica al presentarse en el festival Vive Latino 2022 que se realizó el 19 y 20 de marzo en la Ciudad de México.

René Pérez Joglar, también conocido por su apodo "Residente", es un rapero, compositor y productor puertorriqueño. Cofundador y vocalista de Calle 13. Sus letras se reconocen por ser de contenido social y político, y su música combina los ritmos del mundo con el rap alternativo.

Como líder de Calle 13 ha ganado 25 Grammys, convirtiéndolo en uno de los latinos con más megáfonos dorados adquiridos por su música. Residente tendrá su show en Lima como headliner del Pishtaco Stage, un nuevo formato del evento musical Taytakunan Festival.



¿QUÉ ES EL TAYTAKUNAN FESTIVAL?

Es un evento musical que se caracteriza por agrupar todo tipo de expresiones culturales y artísticas que surgen de la fusión de las raíces pluriculturales con las nuevas tendencias artísticas mundiales por medio de la música, arte y gastronomía.

El festival mantiene su propósito de revalorizar la cultura peruana, presentando una variedad de manifestaciones culturales y arte contemporáneo. En esta oportunidad, el festival presenta su nuevo formato llamado Pishtaco Stage que reunirá en un evento a grandes artistas internacionales y nacionales del género rap, hip hop, urbano, rock, reggae y más.

¿DÓNDE ADQUIRIR LAS ENTRADAS?

Las entradas están a la venta desde este martes 21 de junio por la plataforma de Joinnus, la preventa de 20% es con cualquier medio de pago.

