Robbie Williams ofrecerá un concierto junto a Take That este 29 de mayo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Erik Anderson

El cantante y compositor británico Robbie Williams se reunirá con su antiguo grupo Take That en un concierto virtual con fines benéficos para organizaciones afectadas por la pandemia el próximo 29 de mayo.



El popular artista, de 46 años, actuará de nuevo con Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald en un espectáculo de confinamiento con el que se espera recaudar fondos para la organización benéfica de terapias creativas Nordoff Robbins y para Crew Nation, que respalda a equipos que instalan los conciertos durante la pandemia.



El show se podrá seguir ese viernes a partir de las 7:00 p.m. por YouTube y Facebook Live. Como se recuerda, Williams se separó de Take That para comenzar una exitosa carrera en solitario en 1995 antes de regresar en 2010 para grabar el sexto álbum de estudio de la formación, "Progress".

Al hacer el anuncio a los medios nacionales, los integrantes de la banda se mostraron encantados ante la perspectiva de reunirse con su compañero, con quien tocarán algunos de sus grandes éxitos.



"Siempre es genial juntarnos con Robbie y estamos muy ilusionados de ser parte de este concierto único que todo el mundo podrá disfrutar desde sus casas", indicaron los músicos.



Williams también admitió sus "ganas de tocar" con sus excompañeros de grupo. "Siempre es un placer", dijo.



Durante estas semanas de confinamiento, el artista ha grabado varias versiones de temas como "Motorcycle Emptiness" de Manic Street Preachers o "Wonderwall" de Oasis. (Con información de EFE).