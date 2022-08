Sebastián Yatra ofreció un concierto en Lima, en el Arena Perú. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Antes de su concierto en Lima; Sebastián Yatra se reunió con su club de fans peruanas, cenó en un restaurante de comida nikkei donde cantó Mi bebito fiu fiu, se dio un paseo por la ahora grisácea Costa Verde y, por supuesto, hizo su prueba de sonido en el Arena Perú. Fue un paso fugaz por la capital, casi un cometa, que lejos de dejarlo agotado sobre el escenario pareció haberle renovado las energías.

Porque en la noche del 19 de agosto, al autor del disco Dharma -que titula esta gira por el mundo, donde Perú es su última parada en Sudamérica-, no se le vio señales de cansancio. Todo lo contrario: en un espectáculo que requirió de su físico bailes sincronizados, idas y vueltas en el vestuario, Yatra puso pausas precisas para darle respiro a un público que abarrotó el lugar y consiguió bailar y conmoverse con su música.

Un público compuesto, por cierto, de diversas generaciones: desde los grupos de jóvenes juergueros y las parejas que se sabían al dedillo cada uno de sus sencillos hasta los padres de familia que habían llevado a sus hijas e hijos pequeños para ver a este ídolo de Medellín (Colombia), a quien muy probablemente descubrieron gracias a Dos oruguitas, el tema que interpretó para la cinta animada de Disney Encanto.

Sin embargo, la oscarizada canción -pedida entre gritos en algunos momentos de la jornada- no tuvo cabida en el repertorio que Sebastián Yatra preparó para su viernes limeño. Pero eso no eclipsó un show, auspiciado por RPP Noticias, que recogió tantos éxitos como le fue posible al artista de 27 años.

Sebastián Yatra convocó una serie de éxitos en su trayectoria durante su concierto en Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Nicole Favre calentó los motores

Antes de que Sebastián Yatra se suba al escenario, la artista peruana Nicole Favre se encargó de calentar los motores. Aunque tuvo más de un problema técnico durante su presentación, supo sortearlos con una perfomance en la que no faltaron las coreografías y que cumplió con poner a bailar a los asistentes. No es este, además, su primer contacto con artistas internacionales: antes, la cantante nacional ya había dado muestras de su talento con Danna Paola en México.

Entre el puñado de canciones que ofreció, Favre se animó a entonar el cover del sencillo que la volvió una figura viral en YouTube y le permitió su entrada a la industria musical: Me rehúso, del venezolano Danny Ocean. Le siguió Mala manía, que lanzó en junio pasado junto con el rapero Aczino y Sabino, continuó con Parará y Olvidarte, y cerró con broche de oro con la conocidísima Repítelo, en cuya versión de estudio colaboró el veterano Joey Montana.

La cantante peruana Nicole Favre abrió el concierto de Sebastián Yatra en Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

El Sebastián Yatra más urbano

Alrededor de las 9:30 de la noche, Sebastián Yatra hizo su ingreso. Precedido por los gritos de sus fans, apareció encapuchado sobre el escenario. Y le siguió un silencio que se rompió al instante con el tema Melancólicos anónimos, que abrió su espectáculo y que empalmó con Modo Avión. “¿Quién está lista para bailar, para reír? ¿Quién está listo para llorar?”, dijo en sus primeras palabras al público limeño.

Pero toda la primera parte de su espectáculo, de hecho, estaba diseñada para hacer bailar, por decir lo menos. Pues como estrella pop, Yatra tiene a su favor que muchos de sus temas tengan su lugar fijo en discotecas y videos de TikTok. De ahí que su tercera canción de la noche fuera su exitazo Tacones rojos, que bañó de luz roja el espectáculo e incluyó una coreografía sensual. Un envión de energía que puso a todos eufóricos desde el arranque.

En adelante, el público escuchó al Sebastián Yatra más urbano. Sus ritmos ‘arreggeatonados’ se apropiaron del concierto con Sutra, aquel tema que lanzó a inicios de año con el reggaetonero Dálmata, al que le siguieron Por perro, coreada por todos en aquella parte que dice: “Estoy borracho otra vez / intentando entender / cómo es que tú puedes olvidarme / mientras yo quisiera devorarte”. Su sencillo Traicionera fue el cierre de esta primera tanda.

El baladista que lleva dentro

Unas notas de piano bajaron de pronto las revoluciones. “Buenas noches, Perú”, dijo Sebastián Yatra tras desaparecer y reaparecer con un nuevo atuendo. Bajo una luz roja, y sin decir más, cantó Cómo mirarte, un sencillo que compone otra faceta del artista: la del baladista. Si a algo no ha renunciado el colombiano en su trayectoria, es a la composición de temas románticos. Y de amor y desamor quiso hablar también en su concierto limeño.

“¿A quién una vez le rompieron el corazón? ¿Y quién le rompió el corazón a la persona que quería?”, señaló antes de cantar Contigo. A estas alturas, la performance había renunciado a las coreografías y, más bien, había apostado por un ambiente íntimo. Como si Yatra estuviera cantándole al oído a todas las generaciones que estaban oyéndolo sin dejar de grabarlo. Todavía al piano, sus toques románticos continuaron con el siguiente tema, Devuélveme el corazón.

“Hoy cerramos nuestra gira en Sudamérica”, anunció al terminar. “Me reencuentro con Perú después de tres años y una pandemia. Gracias a la vida por ustedes, no sé qué hice para merecerlos”, agregó. Y esta palabra final le dio pie para entonar Dharma, seguido de Amor pasajero y TV, sencillos que sin dejar su ADN sentimental hicieron que los pies de sus seguidores se movieran. El punto final lo dio su balada Vuelve.

Encapuchado, con un fondo que mostraba el cosmos, Sebastián Yatra hizo su ingreso a su concierto en Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Sebastián Yatra: “Suelten ese hijuep*** celular”

Si una primera parte estuvo marcada por ritmos bailables, y una segunda por temas para cantar, la tercera sería una mezcla de ambas. Porque con su decimocuarta canción de la noche, Ya no tiene novio, Sebastián Yatra volvió a subir el voltaje, que decidió mantener arriba con Por fin te encontré y Runaway. Sus cuatro bailarines habían regresado, pero tuvieron que salir de escena al término de esta canción, cuando el cantante decidió darle espacio al romanticismo.

Con una guitarra acústica en la mano, el príncipe pop de Medellín le dijo a su público que dejen de grabar y se concentren en el momento. Habló de mundo agitado, capturado por la búsqueda de aceptación en las redes sociales e hizo un pedido inusual: “Suelten ese ‘hijueputa’ celular y no nos arrepintamos de nada”. Cantó, entonces, su éxito Un año, acompañado solo por las cuerdas de su guitarrista Toby Tobon.

Sebastián Yatra cantó su éxito "Tacones rojos" durante su concierto en Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Ambos no abandonaron esta mística sobre el escenario a lo largo de otros temas, como Básicamente, Cristina y No hay nadie más. Hasta que le llegó el turno a Robarte un beso, cuyos toques de vallenato hicieron bailar a unos asistentes decididos a tomar de nuevo su celular y grabar el concierto. Un Sebastián Yatra emocionado se vistió la camiseta peruana y volvió a cantar, a manera de entremés, Tacones rojos, pero solo un pedacito para acoplar Chica ideal, que cortó el aire frío de la noche con el canto de la gente.

Pareció este tema ser el que cerraba toda la jornada, pues el cantante desapareció varios minutos. Pero con la gente pidiendo una más, regresó al escenario vestido de traje negro para cantar, esta vez sí, la última: La pareja del año. “Perú, gracias, esto nunca me va a dejar de parecer una locura”, dijo antes de despedirse. El Dharma Tour, al menos en Lima, hizo una parada espectacular.

