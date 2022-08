Sebastian Yatra pasó un divertido momento cuando brindaba con su equipo de producción en un restaurante limeño. | Fuente: Facebook | Sebastián Yatra

El cantante Sebastián Yatra, quien goza de gran popularidad gracias a sencillos como 'Tacones rojos' o 'Pareja del año', ofreció un concierto en Lima el viernes 19 de agosto. Antes del show -que logró sold out- el intérprete colombiano participó en un brindis junto a su equipo de producción en restaurante limeño.

Durante la reunión privada y con copas en mano, todos los presentes se animaron a cantar el fenómeno mundial "Mi bebito fiu fiu". El momento quedó registrado en un video que luego fue compartido en las redes sociales del artista: "Mis bebitos fiu fiu, listos para el show de esta noche en Perú", puso en la descripción del clip.

Emilia Mernes, Bad Bunny y diferentes cantantes internacionales se han sumado al éxito "Mi bebito fiu fiu", parodia del productor peruano Tito Silva, cuya letra está inspirada en el supuesto romance entre el expresidente Martín Vizcarra y la excandidata al Congreso, Zully Pinchi.



Sebastián Yatra no descarta en dar el salto a Hollywood

Sebastián Yatra no tiene suficiente con haber lanzado su tercer disco ("Dharma"), una serie de televisión ("Érase una vez... pero ya no") y actuar en la gala de los Oscar 2022, pues el colombiano no descarta dar el salto al cine y debutar en la gran pantalla.

En una entrevista con la agencia Efe, Yatra, aseguró que se "anima a todo en la vida", aunque no dio más detalles sobre su posible debut en Hollywood, pero reconoció que "le encantaría que pasara".

"El inglés lo manejo bastante bien, ya que crecí aquí en Estados Unidos y es lo más natural del mundo para mí. Entonces quiero actuar en español, en inglés... y ver dónde me lleva la vida", argumentó visiblemente ilusionado con todos los proyectos que tiene en marcha este año.

