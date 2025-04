Shawn Mendes invita al escenario a Renata Flores en su concierto en Lima y el público enloquece [VIDEO]

Shawn Mendes llegó a Lima con su gira For Friends and Family Only y sorprendió al invitar a Renata Flores al escenario. Juntos crearon un momento con sabor peruano que hizo estallar de emoción al público.

Momento épico. La noche del martes, Shawn Mendes llegó a Lima para cumplir una promesa: entregarlo todo en el escenario de Costa 21. Pero no lo haría solo. En un giro inesperado y emocionante, el cantante canadiense invitó a Renata Flores a compartir el escenario, desatando la euforia de los asistentes. Flores, conocida por su poderosa voz, no solo brilló junto a Mendes, sino que también dejó un mensaje de orgullo y unión. "Estoy emocionada. No tengo palabras para explicar todo lo que se vivió allá, pero lo hice. Tenía que decir lo que tenía que decir. Tenía que cantar lo que tenía que cantar. Estoy muy contenta, muy feliz. ¡Vamos, Perú!", declaró la artista a Studio92 después del show. El cantante canadiense Shawn Mendes, junto a la artista peruana Renata Flores, en su concierto en Lima | Fuente: RPP/Andrea Linares Un dueto que hizo historia El momento cumbre del concierto llegó con una emotiva interpretación de Youth, en la que Mendes y Flores cantaron juntos, creando una atmósfera mágica. La química entre ambos artistas fue palpable, y el público lo sintió así. Mendes, encantado con la presentación, compartió en sus redes sociales dos historias sobre el encuentro. En una, aparece sonriendo junto a Renata mientras la abraza, y en otra, un breve clip donde se escucha la voz de la peruana en el escenario, acompañado del mensaje: "Somos de la misma sangre, venimos del mismo canto, busquemos juntos el amanecer". Por su parte, Renata también subió un video de los ensayos previos, donde se le ve cantando en un sillón mientras Mendes la acompaña con la guitarra y músicos peruanos tocan quenas y zampoñas. Junto a las imágenes, escribió: "Gracias, Shawn Mendes, por aliviar y alegrar nuestros corazones con tu música, por la invitación y por permitirme expresar el canto de nuestros pueblos. Alzaremos nuestras voces en un canto de unidad, respeto a nuestra diversidad y nuestras identidades". Shawn Mendes y Renata Flores sorprendieron al público cantando juntos | Fuente: RPP/Andrea Linares Shawn Mendes y su regreso triunfal a Lima Tras seis años de ausencia, Shawn Mendes volvió a Perú con su gira For Friends and Family Only, un concierto que llegó gracias al auspicio de Studio92. El escenario elegido fue Costa 21, donde el canadiense presentó las canciones de su quinto y más reciente álbum de estudio, junto a sus mayores éxitos. Con una noche llena de emoción, talento y un mensaje de unión, el concierto de Mendes en Lima se convirtió en un evento inolvidable, marcado por el talento de Renata Flores, quien demostró una vez más por qué es una de las voces más poderosas de su generación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RenataFlores (@renatafloresrivera)

