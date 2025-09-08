Últimas Noticias
Sin Bandera en Lima: Leonel García y Noel Schajris celebran 25 años de música en Costa 21

Leonel García y Noel Schajris, el dúo Sin Bandera, regresan a Lima para celebrar sus 25 años de trayectoria.
Leonel García y Noel Schajris, el dúo Sin Bandera, regresan a Lima para celebrar sus 25 años de trayectoria. | Fuente: Instagram: @sinbandera, @thesupermaniak
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Sin Bandera, el dúo más emblemático de la balada pop en español, celebra una trayectoria que marcó generaciones con sus grandes éxitos. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.

Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, celebrará sus 25 años de trayectoria con un emotivo concierto en Lima. El show se realizará el próximo 28 de marzo en Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional Escenas Tour.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes clásicos que han acompañado a millones de seguidores en todo el mundo, además de presentar canciones de su nuevo álbum. “Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, señalaron Leonel y Noel.

Entre los temas que no faltarán figuran Entra en mi vidaKilómetrosQue lloroMientes tan bienSirenaSuelta mi mano y En esta no, junto a sus más recientes composiciones, con el sello característico de sus voces y complicidad musical.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

La preventa para el concierto de Sin Bandera en Lima comenzará el miércoles 10 de septiembre a través de Teleticket, con un 20% de descuento con cualquier medio de pago. Los precios en preventa van desde S/358 en Zona 25 Años, S/299 en Platinum, S/223 en VIP y S/149 en General.

¿Quiénes son Sin Bandera?

Con 25 años de trayectoria, millones de discos vendidos, giras internacionales y canciones convertidas en himnos generacionales, Sin Bandera se ha consolidado como uno de los dúos más influyentes de la música latina. Actualmente, preparan el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, cuyo primer adelanto se estrenará a finales de 2025.

Sin Bandera en Lima Sin Bandera Conciertos 2025

