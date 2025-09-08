Fito Páez en Lima: el mensaje del cantautor argentino antes de su esperado concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El icónico músico argentino Fito Páez llega a Lima este martes para ofrecer un único y esperado concierto el 9 de septiembre en Costa 21, como parte de su gira internacional Páez Tecknicolor. La expectativa entre el público peruano es enorme: las primeras entradas se agotaron rápidamente y aún hay gran demanda a través de Teleticket.

En la previa, el artista compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Lima de mi corazón, el 9 de septiembre vuelvo a Costa 21 con la banda. Algunos temas de Novela [su último álbum de estudio], por supuesto, clásicos renovados y algunos insólitos que no toqué nunca. Los veo allí".

El amor después del amor

Páez llega a Lima en un momento de alta exposición mediática, no solo por su gira internacional, sino también por los rumores en la prensa argentina sobre un presunto reencuentro amoroso con la periodista Julia Mengolini. Según el programa LAM, ambos habrían retomado su relación tras más de una década separados, luego de coincidir en el programa radial Mirá quién vino, donde compartieron una extensa conversación el pasado 16 de mayo.

En paralelo, se conoció su separación de la actriz Eugenia Kolodziej, con quien mantuvo una relación de más de diez años. De acuerdo con medios argentinos, la distancia física y el desgaste habrían marcado el final del vínculo, después de que ella se mudara a España para continuar con su carrera artística.

Entradas para el concierto de Fito Páez en Lima

La productora Masterlive Perú informó que aún hay entradas disponibles en Teleticket, con precios desde 177 soles en tribuna. El ingreso al recinto será el martes 9 de septiembre desde las 6 p.m., mientras que el concierto comenzará a las 9 p.m.

¿Quién es Fito Páez?

Con 61 años, Fito Páez sigue siendo una de las figuras más influyentes del rock en español. Su trayectoria está marcada por clásicos como El amor después del amor y Llueve sobre mojado. En 2021 obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por La conquista del espacio y, a lo largo de su carrera, suma ocho Latin Grammy.

Actualmente atraviesa una nueva etapa artística con el lanzamiento de Cuando el circo llega al pueblo, primer adelanto de su próximo disco Novela, que promete sumergir a su público en un universo de pasión y magia.

Además de sus 28 discos de estudio, 4 en vivo y múltiples recopilaciones, Páez ha explorado el cine, la literatura y el guionismo, consolidándose como un artista polifacético en constante reinvención. Su vida fue retratada en 2023 en la exitosa serie biográfica de Netflix, El amor después del amor, que narra su camino al estrellato.

