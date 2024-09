Sting en Lima: estos son los precios de las entradas para el esperado concierto del ex The Police

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La espera terminó. Sting regresa a Lima después de 14 años, listo para deslumbrar al público peruano con su gira mundial Sting 3.0, que llega gracias a Radio Oxígeno. El icónico músico británico, conocido por su legado con The Police, se presentará el miércoles 26 de febrero en Costa 21, prometiendo una noche inolvidable.

► Sting, la icónica voz de The Police, llegará a Lima en 2025 con su gira mundial

Con clásicos como Every Breath You Take, Sting llegará acompañado por el guitarrista Dominic Miller y Chris Maas en la batería, listos para ofrecer un espectáculo épico. Además de Perú, su gira recorrerá Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Santo Domingo y México. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el esperado concierto de Sting en Lima...

Sting se presentará en Lima el 26 de febrero de 2025, marcando su regreso a la ciudad después de 14 años.Fuente: Live Nation

¿Cuándo y dónde será el concierto de Sting en Lima 2025?

En febrero de 2025 se cumplirán 14 años desde el histórico concierto sinfónico que Sting ofreció en Lima, pero la espera ha llegado a su fin. Los fanáticos del icónico músico británico, conocido por su voz en The Police, tendrán la oportunidad de escucharlo en vivo el 26 de febrero en Costa 21, gracias a Radio Oxígeno.

Alberto Menacho, director de Live Nation Perú, adelantó en el programa Encendidos de RPP que el concierto de Sting en Lima será para 15 mil personas, y prometió "un viaje por toda la discografía" del legendario músico. "La música de The Police está basada en ritmo. Vamos a ver ese mismo formato", agregó.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Sting en Lima 2025?

Tal como prometió la producción, Teleticket reveló este martes los precios para el esperado concierto de Sting en Lima. El escenario estará dividido en tres zonas, con entradas en preventa desde S/340. La preventa inicia el 25 de septiemnbre.

Estos son los precios de las entradas para el concierto de Sting en Lima:

Preventa BBVA

Platinum: S/660 VIP: S/490 General: S/340

(*) Del 25 y 26 de septiembre o hasta agostar stock

Precio regular

Platinum: S/759 VIP: S/563.50 General: S/391

La venta general de entradas comenzará el 27 de septiembre a través de Teleticket, mientras que los miembros de su club de fans podrán acceder a una preventa especial desde el 24 de septiembre.Fuente: Live Nation

¿Cuándo inicia la venta general de entradas para el concierto de Sting en Lima 2025?

Sting regresará a Lima en febrero de 2025, 14 años después de su concierto histórico en la explanada del Estadio Monumental. Los miembros de su club de fans podrán acceder a una preventa exclusiva en la web sting.com del 24 al 26 de septiembre. Además, la preventa BBVA con un 15% de descuento estará disponible los días 25 y 26 de septiembre. Finalmente, la venta general comenzará el 27 de septiembre a través de Teleticket.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Sting en Lima 2025?

Sting ofrecerá un concierto espectacular en el Costa 21, auspiciado por Radio Oxígeno, el próximo miércoles 26 de febrero. Para comprar las entradas en preventa, sigue estas instrucciones:

Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket o haz clic AQUÍ. El enlace de compra directa estará disponible desde el 25 de septiembre a las 11 a.m. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Teleticket. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Sting en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas

Durante el concierto, Sting interpretará sus clásicos y temas de su gira mundial Sting 3.0, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.Fuente: Live Nation

¿Qué países forman parte de la gira latinoamericana Sting 3.0?

Viernes 14 de febrero de 2025

Río de Janeiro, Brasil - Farmasi Arena Domingo 16 de febrero de 2025

Sao Paulo, Brasil - Parque Ibirapuera Martes 18 de febrero de 2025

Curitiba, Brasil - Pedreira Paulo Leminski Viernes 21 de febrero de 2025

Santiago, Chile - Movistar Arena Domingo 23 de febrero de 2025

Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena Miércoles 26 de febrero de 2025

Lima, Perú - Costa 21 Viernes 28 de febrero de 2025

Cuenca, Ecuador - Estadio Alejandro Serrano Aguilar Domingo 2 de marzo de 2025

Bogotá, Colombia - Movistar Arena Martes 4 de marzo de 2025

Santo Domingo, República Dominicana - Mobile Arena Viernes 7 de marzo de 2025

Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis