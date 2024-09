¡Confirmado! Sting, la icónica voz de The Police, llegará a Lima en 2025 con su gira mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En febrero de 2025 se cumplirán 14 años desde el histórico concierto sinfónico que Sting ofreció en Lima, pero la espera ha llegado a su fin. Los fanáticos del icónico músico británico, conocido por su voz en The Police, tendrán la oportunidad de escucharlo en vivo el 26 de febrero en Costa 21, gracias a Radio Oxígeno.

El intérprete de éxitos como Every Breath You Take traerá a Perú su gira mundial Sting 3.0. Acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el enérgico Chris Maas, Sting deleitará al público con su legendario repertorio. La gira también hará paradas en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Santo Domingo y México.

¿Qué países forman parte de la gira latinoamericana Sting 3.0?

Viernes 14 de febrero de 2025

Río de Janeiro, Brasil - Farmasi Arena Domingo 16 de febrero de 2025

Sao Paulo, Brasil - Parque Ibirapuera Martes 18 de febrero de 2025

Curitiba, Brasil - Pedreira Paulo Leminski Viernes 21 de febrero de 2025

Santiago, Chile - Movistar Arena Domingo 23 de febrero de 2025

Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena Miércoles 26 de febrero de 2025

Lima, Perú - Costa 21 Viernes 28 de febrero de 2025

Cuenca, Ecuador - Estadio Alejandro Serrano Aguilar Domingo 2 de marzo de 2025

Bogotá, Colombia - Movistar Arena Martes 4 de marzo de 2025

Santo Domingo, República Dominicana - Mobile Arena Viernes 7 de marzo de 2025

Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

¿Cuándo empieza la preventa de entradas para el concierto de Sting en Lima?

Sting ofrecerá un concierto en Lima en febrero de 2025. Los miembros del Fan Club de Sting podrán acceder a una preventa especial visitando la web sting.com, desde el 24 hasta el 26 de septiembre. La preventa BBVA, que ofrecerá un 15% de descuento, se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre. La venta general comenzará el 27 de septiembre a través de Teleticket.

¿Cuántas veces ha venido Sting a Perú?

Sting se presentó en Perú por primera vez el 23 de febrero de 2011, en un concierto histórico en la explanada del Estadio Monumental, acompañado por 45 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. La velada reunió a una multitud entusiasta de 20 mil personas que aclamaron al artista británico desde su llegada.

El espectáculo incluyó una selección de sus temas más icónicos, como Englishman In New York, She’s Too Good For Me y Shape Of My Heart. También sonaron grandes éxitos de su etapa con The Police, como Every Little Thing She Does Is Magic, Every Breath You Take, Message In A Bottle y Roxanne.

En todo momento, Sting se mostró agradecido por el acompañamiento de la sinfónica, pidiendo incluso un aplauso tras su impecable actuación en Russians. Después de dos horas de concierto, y luciendo un chullo peruano, el músico se despidió del público con un cálido: “¡Lima, gracias! ¡Buenas noches!”.

¿Quién es Sting?

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido mundialmente como Sting, ha sido un ícono de la música durante décadas, destacándose como líder y vocalista de la influyente banda The Police desde 1977 hasta su disolución en 1986. Su voz inconfundible y su estilo innovador lo han consolidado como uno de los artistas más reconocidos del mundo.

A lo largo de su carrera, ha acumulado un impresionante número de premios, incluyendo 17 Grammy, un Emmy, un Globo de Oro y múltiples honores por su contribución a la música. Con The Police, se convirtió en uno de los artistas más vendidos a nivel mundial, y en total, ha vendido más de 100 millones de discos como solista y en colaboración.

Además de su música, Sting se ha comprometido con causas sociales y ambientales. En 1989, cofundó el Rainforest Fund junto a su esposa Trudie Styler, una organización dedicada a proteger las selvas tropicales y apoyar a las comunidades indígenas. Su legado se extiende más allá de la música, reafirmando su compromiso con un mundo más justo y sostenible.

